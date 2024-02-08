中評社北京2月8日電／據人民日報海外版報導，2024甲辰龍年將至。在國家圖書館裡，精心策劃的多種活動烘托出節日的氛圍，活化利用的館藏資源呈現深厚的文化底蘊。尋年味、賞年俗、讀好書……線上線下多種活動聯動，一場豐富的文化盛宴徐徐開啟。



墨香洋溢書春迎新年



“想要‘淑氣臨門早，春風及第先’這副對聯。”“我要一副五言的。”……在國家圖書館總館北區二層大廳裡，不少讀者圍在三張寬大的桌子前，興高采烈地等待領取書法家們現場書寫的春聯。這是國家圖書館2024年“古籍裡的春聯”發布暨書春活動的現場。



寫春聯、貼春聯是中國的傳統年俗，表達了百姓祈福迎祥、驅災避害的精神訴求和美好願望，寄托著人們對於幸福生活的祝願和向往。“古籍裡的春聯”是國家圖書館重要的春節活動之一，此前已連續舉辦兩年。在甲辰龍年到來之際，國家圖書館從館藏文獻中擷取20副春聯面向公眾發布，其中包括來自清抄本《集唐對聯》的“曉日鳴靈鳳，春雷起臥龍”等與龍有關的春聯，文辭典雅，寓意美好。



活動現場，書法家與國家圖書館擅長書法的館員代表一起揮毫潑墨，書寫“古籍裡的春聯”，為讀者送上新春祝福。“這副對聯書法水平高超，內容寓意也非常吉祥喜慶。”讀者何先生對手中的春聯贊不絕口。他一邊小心翼翼地晾幹紙上的墨跡，一邊興奮地表示：“回去以後我要趕緊把這副對聯貼在家門口。”



當日，“龍吟書香——甲辰新春賀歲展”也在國家圖書館總館北區二層同步啟動。展覽從龍的起源、龍字的演變、龍的形象在各個歷史時期的特徵、歷代典籍記載中的龍等多個方面，詳細地向讀者展現龍作為中華民族重要象徵符號的方方面面，為甲辰龍年增添一抹書香。



多彩活動豐富文化生活



作為公共圖書館，國家圖書館在新春之際為社會公眾帶來豐富的文化服務。在國圖藝術中心音樂廳舉辦的2024年迎春音樂會上，滿天星業餘交響樂團、銀杏合唱團演繹了《友誼地久天長》《祝福祖國》等經典曲目，為讀者奉上一場極富節日色彩的經典作品音樂會。



除此之外，“繽紛國圖·2024新春演出季”也將在農曆正月初一（2月10日）拉開帷幕。中國煤礦文工團相聲曲藝專場、北方昆曲劇院演出的劇目《奇雙會》、維也納約翰·施特勞斯經典作品新春交響音樂會、中國歌劇舞劇院民族樂團《鬧元宵》新春民族音樂會等一系列精彩活動，將為公眾帶來多彩的新春文娛活動。



同時，國家圖書館還借助方便快捷的移動設備，為大眾提供更為豐富和便捷的文化活動。在“網絡書香·閱見美好”微信小程序上推出的“經典續文脈·翰墨凝芸香”閱讀推廣活動中，讀者可以在手機上參加相關專題活動並打卡。



將選項中的詞語填入相應空格完成對聯，解鎖手機壁紙並瞭解相關傳統文化小知識，讓科普工作寓教於樂；在手機上“描紅”，生成屬於自己的專屬“福”字，讓春節祝福更有“文化味”……國家圖書館充分利用豐富的館藏資源，將深厚的文化底蘊巧妙呈現給社會公眾。



在微博平台上，國家圖書館官方賬號還組織開展了“一起曬曬過年的習俗”互動活動，來自全國各地的網友圍繞春節年俗、對聯書寫、飲食文化等內容開展文稿或藝術作品創作，展現各地區不同的民俗節日風貌，生動演繹優秀傳統文化豐富內涵。



資源共享助力全民閱讀



為了惠及更多讀者，國家圖書館對於線上文化資源的利用頗為重視。日前，“國家圖書館2024年新年專題頁面”發布，包括年俗展覽、年俗古籍、特色講座、特色活動等，讓讀者足不出戶也可以享受到豐富的文化資源。國家圖書館官網更新上線了近百場講座，其中國圖講壇講座80餘場，文津講壇講座10餘場，讓更多讀者得以走近這些名家學者。



長期以來，國家圖書館一直堅持將館藏古籍資源免費向社會公眾共享，讓更多人感受中華優秀傳統文化的魅力。



近日，“中華古籍資源庫”再次發布一批古籍數字資源，包括善本古籍574種、普通古籍438種。其中善本古籍來自目前暫存於台北故宮博物院的中國國家圖書館“平館藏書”，這次借助此前拍攝的縮微膠卷轉成電子圖片後發布，包括60册《永樂大典》、現存最早的《西游記》版本明萬歷世德堂刻本《新刻出像官板大字西游記》。截至目前，“中華古籍資源庫”發布古籍影像資源已超過10.4萬部（件）。



國家圖書館還與字節跳動公益、麗江市東巴文化研究院合作建設並發布了“東巴文漢文合璧《創世紀》知識庫”。該知識庫以古老神秘的東巴文為切入點，圍繞納西族英雄史詩《創世紀》進行設計與開發，利用多媒體動畫、交互、視聽體驗方式，挖掘民族文字古籍的知識，探索其立體呈現方式。



此外，國家圖書館還充分發揮自身影響力，組織全國各級各類圖書館及有關單位聯合開展2024年“暢讀經典歡度新年”業界聯動。該活動通過各級各類圖書館，將國家圖書館中國年俗文化活動春節資源禮包惠及全國圖書館廣大讀者，助力實施文化惠民，讓全國人民共享文化盛宴。