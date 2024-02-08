福建非遺展演在澳門精彩亮相

中評社北京2月8日電／據中國旅遊報報導，由澳門特別行政區政府、福建省政府主辦，澳門特別行政區政府文化局、福建省文化和旅遊廳承辦的“海絲起點清新福建——非物質文化遺產展演”日前在澳門博物館開幕。中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭新聰、福建省副省長江爾雄出席開幕式。



據介紹，閩澳文化同根同源，兩地往來交流合作持續深化。本次展演活動是文化和旅遊部“歡樂春節”品牌活動的重要組成部分，有利於推動閩澳文化、旅遊等領域交流合作向更深層次、更寬領域、更高水平邁進。



開幕式現場，26名福建非遺傳承人進行了福建木偶戲、咏春拳、福建香製作技藝、建窑建盞燒制技藝等10多項福建非遺展演展示，指導開展了詔安彩扎、惠安石雕（影雕）、福州同利肉燕、耳聾伯元宵丸等製作技藝互動體驗。



據瞭解，本次活動包括實物展覽、活態展演，以及交互式的互動體驗和沉浸式影像宣傳。其中，展覽分為“絲海揚帆 行穩致遠”“格物致知繼往開來”“福見澳門福來福往”3個單元，展出非遺精品96件（組），包括德化瓷燒制技藝、武夷岩茶（大紅袍）製作技藝等20項海絲文化相關的非遺項目，朱子祭典、朱子家禮等8項朱子文化相關的非遺項目，福州脫胎漆器髹飾技藝、惠安石雕（影雕）等12項福文化相關的非遺項目。展覽將持續至5月5日。