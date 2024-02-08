低溫雨雪冰凍天氣，這些健康提示要留意

中評社北京2月8日電／據新華社報導，近期，我國南方多地出現低溫雨雪冰凍天氣，正值春節前返鄉出行高峰期，疾控部門提示公眾做好健康防護。



湖北疾控中心提醒，持續嚴寒或濕冷天氣容易導致凍傷，易發於四肢末端、面部和耳廓等部位。預防凍傷應穿戴保暖衣物、避免長時間暴露在寒冷環境中。應保護好手指、腳趾、耳朵等易凍部位，戴好手套、穿厚襪棉鞋。同時要保持皮膚乾燥，鞋襪潮濕後要及時更換。



如已出現凍傷症狀，應立即轉移到溫暖場所，用身體溫暖凍傷部位，以維持足夠血供，同時盡快就醫。緊急情況下也可採取水浴復溫，水溫應控制在37℃－43℃間。不能用電熱毯、火爐、電暖器等“幹熱”設備烘烤，因為凍傷部位麻木時很容易引起燒傷。嚴禁對凍傷部位進行反復摩擦。



據介紹，低溫雨雪冰凍天氣時，過低的氣溫會對呼吸道造成諸多影響。一是冷空氣直接刺激氣道，引起咳嗽和氣管痙攣，導致哮喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病等病情反復或加重。二是寒冷刺激導致氣道防禦功能降低和呼吸道黏膜損傷，增加細菌和病毒等入侵人體的機會；加之春節期間人員集聚、流動頻繁、室內空氣質量較差，更易造成呼吸道疾病高發。



湖北疾控中心提示，低溫雨雪冰凍天氣來襲，公眾應注意保暖，特別是頭部、胸背和足部保暖。在人群聚集的地方佩戴好口罩。注意環境衛生和室內通風，增加通風換氣次數，開窗時避免穿堂冷風。老年人或患有高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化等心腦血管疾病的民眾，更應注意保暖，按時服藥、減少外出，特別應避免在雨雪嚴寒天氣外出晨練。