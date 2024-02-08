運動需兼顧熱量消耗與健康促進

中評社北京2月8日電／據新華社報導，春節假期將至，面對春節期間難以抵擋的美食誘惑，如何通過合理運動來抵消高熱量攝入？對於有節後減重需求的人群，又該如何制定科學的鍛煉計劃呢？近日，首都體育學院體醫融合創新中心主任張岩教授接受新華網採訪，就以上問題進行了專業詳盡的解答。



推薦中低強度有氧 兼顧熱量消耗與健康促進



張岩教授表示，春節期間面對美食誘惑，如果難以做到熱量攝入控制，可選擇能量消耗大、強度適中且持續時間較長的運動方式來盡可能抵消高熱量攝入，代謝掉脂肪。因為減肥的關鍵在於熱量消耗超過熱量攝入，並控制代謝方式，讓熱量消耗盡量來自於脂肪組織。



具體而言，高強度運動雖能在短時間內快速消耗能量，但是無法持久，總體能量消耗不一定高，並且其代謝方式是更多地調動糖原而非脂肪，燃脂效果並不理想，還可能導致肌肉組織降解和其它運動損傷，因此並不適宜作為春節期間普通群眾的首選減脂手段。相比之下，中低強度或中等強度的有氧長時間運動，如慢跑、自行車騎行、游泳以及適合在家進行的體操等，更加符合科學減脂的原則。對於體重過重的人來說，經過科學設計的體操動作，因其對關節負擔較輕，簡單方便成本低，是優先推薦的運動形式。



“運動的作用遠不止於熱量消耗，其對健康的整體促進作用也不容忽視。”張岩教授說，通過運動還可提升心肺機能、改善人的神經內分泌系統和免疫系統，提高抗病能力，甚至對很多慢性疾病有治療和康復的效果。只注重飲食控制而忽略運動的人群，儘管體重降低，卻可能存在隱形肥胖問題，通常表現為肌肉含量低、身體虛弱等。



他介紹說，在運動方式的選擇方面，學術界也存在多種觀點，目前主流的看法傾向於推薦中等強度、有氧及長時間的運動方式。儘管有些研究指出高強度間歇訓練具有較好的減脂效果，甚至能達到有氧運動的水平，但由於這類運動對初學者難度較大，且可能帶來較高的運動風險，普通大眾在缺乏專業指導的情況下不易掌握。因此，在為公眾提供運動建議時，更傾向於推薦易於實施且風險較低的中等強度有氧運動。



對於假期作息不規律，特別是熬夜後是否適宜鍛煉的問題，張岩教授表示，熬夜後身體通常處於疲憊狀態，這種情況下不適合進行劇烈運動，建議選擇低強度的活動，如散步、慢走等。