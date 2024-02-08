節日警惕這些病！“糖友”春節聚餐要講技巧

中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，春節正值冬春交替，再加上人員流動大幅增加，呼吸道疾病、心腦血管疾病、消化系統疾病等發病風險大幅增加。“龍年健康錦囊——節日警惕這些病”，跟隨專家的建議，平平安安過春節。來瞭解一下糖尿病患者在春節期間應該注意什麼。



年夜飯是中國人全年最重要的一頓飯，雞鴨魚肉必不可少。春節之前，北京大學附屬第三醫院海淀院區內分泌科專家專門準備了食物模型，手把手教糖尿病患者如何“巧”聚餐。



北京大學附屬第三醫院海淀院區 內分泌科副主任醫師閆慧嫻：比如說年夜飯進餐時間會比較晚，下午3時左右，可以加一點餐，吃一些升糖指數比較低的一些水果，比如一個蘋果是90千卡，在加餐的時候，可以選擇半個蘋果。或者堅果類，平時因為過年的時候大家可能比較喜歡吃這種花生瓜子這種堅果類的，15克的花生或瓜子，產生的熱量跟一個蘋果是一樣的，所以大家加餐的時候可以適當來選擇。避免低血糖，也避免在年夜飯的時候會吃更多的食物。



對於糖尿病患者，食物的多樣化也非常重要，專家建議每天最好吃夠12種食物，每周吃夠25種食物。節日期間，高熱量的食物也不是完全不能吃。



北京大學附屬第三醫院海淀院區 內分泌科副主任醫師閆慧嫻：有一個原則叫8020原則，80%的時間遵守糖尿病的飲食要求，20%的時間稍微放寬，患者既可以讓自己的血糖相對穩定，又可以享受到假期。