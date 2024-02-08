過年聚餐怎樣才能“好吃不胖”？

中評社北京2月8日電／據廣州日報報導， 營養師提醒



空腹飲酒容易傷害胃黏膜，碳酸飲料會妨礙胃腸對食物的消化吸收，建議開席時先不要飲酒，等進食一半時再飲不遲，也要不喝或少喝含糖飲料。



點涼菜不要只點葷菜，要有葷有素，最好多幾道清爽素食，可以平衡主菜油脂過多和蛋白質過剩的問題。



空腹食用大量富含蛋白質而缺乏碳水化合物的食物，不僅影響消化，蛋白質還會被浪費，並產生代謝廢物。所以，主食不要留到最後才吃，還要注意粗細搭配，以粗為主。



點菜時應適當點一些調味較為清爽的菜肴，嚴格控制烹調油的食用量，少吃油炸或油煎食物，有一兩個辛辣味濃的菜肴過癮即可。



進食了豐盛的菜肴之後，身體攝入了較多的鹽和油，負擔已經很重，不要再喝大量濃湯，否則容易把胃撐大，並增加了鹽分和熱量的攝入，對健康無益。







春節臨近，很多人都在期待著年夜飯和假日期間的聚餐。不過，“每逢佳節胖三斤”又成了大家隱隱的煩惱。暨南大學附屬第一醫院營養科主任醫師葉艶彬提醒，春節聚餐時，要學會科學合理地搭配食物。如果在外進餐，更要掌握一些點菜的小技巧，避開飲食誤區。



別空腹飲酒 少喝含糖飲料



很多家庭在聚餐開始時，總是習慣先飲上一杯酒，不能飲酒的人也會喝各種果汁飲料或碳酸飲料。然而，空腹飲酒容易傷害胃黏膜，碳酸飲料則會妨礙胃腸對食物的消化吸收。