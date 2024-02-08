最新證據表明土衛一存在地下海洋

中評社北京2月8日電／據科技日報報導，一個全新“水世界”正冉冉升起。《自然》7日發表的一篇論文認為，土星的衛星土衛一（米瑪斯）坑窪的冰殼表面之下可能藏著海洋。美國卡西尼號探測器對觀察數據的分析表明，這個海洋相對較新，仍在繼續演化。由於人們一直將一顆星是否擁有水作為衡量其是否存在生命的重要指標，此次顛覆性發現將推動人類對整個太陽系中等大小冰衛星的全面調查。



越來越多的證據表明，一些衛星地表之下可能有海洋，但探測這些“水世界”很困難。土衛一是土星的一顆小型衛星，一直以來，科學家認為它不太可能是個“水世界”，因為其表面特性和其他冰衛星（如土衛二）完全不同。但現在，包括法國巴黎天文台科學家在內的團隊對這一理論提出了挑戰，他們評估了卡西尼號對這顆小衛星的觀測結果。



此前研究對土衛一的內部提出了兩種可能：一種是拉長的岩石核心，一種是全球海洋。研究團隊的最新分析揭示了這顆小衛星內部影響其自轉運動和軌道的變化。應用固體模型時，岩質核心需拉長，幾乎呈薄餅狀，這與觀測不符。對土衛一位置的測量表明，如果存在內部海洋的影響，則能更好地解釋它的軌道。



研究人員計算出，海洋位於冰殼下方約20—30公里深處。模擬表明它出現於2500萬—200萬年前。因而這一地下海洋的跡象還來不及在表面留下痕跡。



這些結果表明，土衛一近期發生的過程可能常見於其他冰星球的早期形成階段。進一步研究土衛一或能讓人們更瞭解這個冰質世界如何形成。在同時發表的新聞與觀點文章裡，美國搜尋地外文明計劃研究所和西南研究院科學家評論稱，這一新發現將推動對整個太陽系裡中等大小冰衛星的全面調查。



土衛一向來是太陽系眾多衛星中不顯眼的一顆。它所在的“土衛家族”成員數量龐大，還有土衛六這樣的種子選手——太陽系唯一一個因擁有濃厚大氣層而被高度懷疑有生命存在的衛星。而土衛一看起來就像《星球大戰》裡的“死星”似的，一副了無生機的樣子。不過現在，海洋的存在讓一切都改變了。人們不得不聯想到，這裡是否會有生命？或是否具備孕育生命的條件？“水”無疑是地外生命的重要篩查選項，但並不是唯一指標。謎底如何，只能靜待未來揭曉。