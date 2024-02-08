今年大年三十還在　未來五年的去哪了

中評社北京2月8日電／據科技日報報導，近日一則“未來5年都沒有大年三十”的消息引發公眾關注。消息稱，2024年2月9日是近年來最後一個大年三十，因為從2025年起至2029年都沒有大年三十，衹有大年二十九。科普專家表示，大年三十時有時無是正常歷法現象，系農曆大小月所致。



中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧介紹，我國農曆中的月是按月亮盈虧圓缺變化的周期定義的，稱之為“朔望月”。這源於我國歷法規定，將完全看不到月亮的那一天定為農曆初一，稱之為“朔”；看到滿月的那一天稱之為“望”，可能出現在農曆十四、十五、十六甚至十七；再到下次“朔”的日期為下一月的農曆初一。這樣，一個完整的周期就是“朔望月”。



由於月球、地球、太陽之間的相對運動是自然節律，朔的確定要根據月亮和太陽的真實位置來確定，朔的時刻可能會落在一天的任何時間，所以每個“朔望月”也不相同，一個朔望月的平均長度為29.5306天。由於一個月的天數要用整數表示，因此有時是小月（29天），有時是大月（30天），而且大小月的出現並非一大一小這樣的間隔排列，也有可能出現連續幾個大月或連續幾個小月的情況，這需要通過精確的計算來確定。但總的來說，大月的數量要比小月多，同樣有大年三十的農曆年份要比沒有大年三十的農曆年份多。



以農曆癸卯兔年的農曆十一月和臘月為例，農曆十一月初一（公歷2023年12月13日）到臘月初一（公歷2024年1月11日）之間為29天；臘月初一至農曆甲辰龍年的正月初一（公歷2024年2月10日）之間為30天。



楊婧表示，大年三十“缺席”的情形差不多每隔幾年就會出現一次，如2013年、2016年、2022年，甚至於還有可能會連續“缺席”，如2025年到2029年連續5年、2039年至2041年連續3年都沒有大年三十。但連續5年，臘月均逢小月，都沒有大年三十，比較罕見。正因如此，這則消息格外引人注目。



統計顯示，未來26年，也就是到2050年，農曆春節前一天為大年三十的共有14次，沒有大年三十的有12次。



楊婧表示，雖然大年三十時不時地就玩一回“消失”，但不管是大年二十九還是大年三十，除夕一直都在，人們吃年夜飯、祭祖、守歲，一起迎接農曆新年的到來。