探尋“海絲”記憶　感受一城文脈

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，2021年7月25日，隨著第44屆世界遺產大會上的一聲落槌，“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”列入《世界遺產名錄》。作為海上絲綢之路最重要的起點之一，泉州幾乎囊括了絲綢、茶葉、瓷器以及中國功夫等極具象徵意義的東方文化符號。近日，由中央網信辦、國家文物局等舉行的“何以中國·向海泉州”網絡主題活動在福建泉州舉辦。作為活動重要組成部分，光明網、福建省委網信辦、泉州市委網信委等同期舉辦“文化拾遺 魅力泉州”網絡主題宣傳活動媒體行。來自中央及地方媒體的記者圍繞“中華文明探源”“一帶一路”等核心命題，全媒體描繪“海絲城市”的文脈印記，以觀一城文脈、知古今春秋的視角對“何以中國”作出全新詮釋。



傳承歷史文脈，延續古城記憶



“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”包含了22個遺產點，涵蓋了社會結構、行政制度、交通、生產和商貿諸多重要文化元素。“22個遺產點不是孤立的存在，也不是靜止的存在。”泉州市石獅市博物館館長李國宏說。本次媒體行線路既包含了泉州府文廟、九日山、清源山等歷史文化遺產元素，也有梧林傳統村落、永春達埔、蟳埔文化村等非遺聚集地，更有可以直觀展現泉州在海上絲綢之路重要地位的海外交通史博物館。它們，猶如一串璀璨的文化明珠見證著歷史輝煌，引領人們探尋海洋文明的東方色彩和時代影響。



1月30日上午，採訪團隊從清源山口拾級而上，穿過石構山門，抵達了老君岩石像前坪。這裡不僅有國內現存最早、體量最大的老子石雕造像，還聚集著伊斯蘭教聖墓、九日山摩崖石刻等全國重點文物保護單位。“這裡滿山都是文化，滿山都是歷史，可以和歷史文化撞個滿懷。”清源山管委會工作人員黃蓉萍說。



“我在這裡體驗簪花圍，拍給泰國朋友看，期待更多人來到這裡！”在泉州市豐澤區蟳埔村，泰國華人張愛玲頭戴簪花圍對記者說。曾經的千年小漁村如今成了網紅打卡地。蟳埔女文化推廣者黃麗泳說，簪花圍熱潮正在改變當地人的謀生方式，從售賣魚貨轉入民俗、文創、餐飲，成為新潮的“討海人”。



留白、留綠、留舊、留文、留魂，“五留”規劃原則讓晉江梧林傳統村落保留了“原汁原味”。在這裡，既能品嘗閩南風味下午茶，還能觀看南音、木偶戲等非遺表演；在這裡，閩南官式大厝、中西合璧民居、哥特式建築等隨處可見，不僅是閩南文化的縮影，也是南洋華僑文化的體現。