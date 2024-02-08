追溯人类更远古的艺术灵感

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，日前在上海舉辦的“第五屆世界考古論壇”評選出9項田野考古發現，它們大多是2019年至2023年期間完成的重大發現。其中，蘇拉威西早期洞穴藝術的入選幾乎沒有懸念。報告人的精彩匯報也再次引發大眾對於人類遠古藝術的追溯。從洞穴岩畫的發現與比較出發思考人類史前的思想起源、藝術創作、宗教信仰等已經成為學者的思維定式，不過，對於蘇拉威西早期洞穴藝術的持續研究正在不斷打破我們的固有認知。



印度尼西亞蘇拉威西島南部的馬洛斯－龐格普以喀斯特地貌著稱，是洞穴的密集區。早在20世紀50年代，西方考古學家在發掘梁帕泰的托利亞洞穴時，就已經注意到洞穴墻上有一些人手的圖案。在一個名為梁賈裡的洞穴遺址，考古學家們也發現了數十個手印。但岩畫測年那時還是一件棘手的事情，因此他們對梁賈裡的這個“手印洞”一直沒有進行年代測定。本地學者在接下來的幾十年裡進行了大量勘察工作，發現了更多的洞穴遺址，這些遺址中有百餘幅動物圖像，包括野豬、水牛、鹿、鳥等，還有一些手印、符號等圖案。這些圖像用紅、紫、黃等顔色繪制，用簡單而流暢的線條勾畫出動物的輪廓，用點劃的方式表現出動物的皮毛和紋理。



2011年，澳大利亞考古學家亞當·布魯姆教授領導的考古團隊重新來到這一區域工作，試圖在這些洞穴遺址尋找早期人類的考古證據。那些沒有測年的“手印”再次進入他們的視線。不同的是，有些手印已經被小而硬的結節狀物體覆蓋，看起來有點像小菜花，其實就是珊瑚狀鐘乳石——一種由薄層碳酸鈣組成的小型石笋或石鐘乳，也被稱為“洞穴爆米花”。通過一些高質量的采樣，再使用鈾釷法進行測年，就可以計算出爆米花層的年代，這可以為其覆蓋的岩畫提供年代下限。考古工作者對19個單獨的珊瑚狀鐘乳石采樣並進行測年，顯示其年代均為晚更新世。樣本中最古老的珊瑚狀鐘乳石來自梁－廷普森洞穴的手印之上，距今至少三萬九千九百年。第二古老的鐘乳石來自梁賈裡洞穴，距今至少有三萬九千四百年。



因為這些“爆米花”生長在岩畫之上，所以岩畫藝術創作的年代會更古老。這些岩畫的年代與舊石器時代晚期歐洲已知最早的岩畫相當，包括我們熟知的西班牙北部埃爾卡斯蒂略洞穴和法國南部肖維岩洞。2014年，英國《自然》雜誌刊登了蘇拉威西岩畫的測年，隨後美國科學促進會將這一發現列為當年度十大最重要的科學突破之一。



接下來的幾年，澳大利亞和印度尼西亞的考古學家不斷擴大研究的規模和範圍，在這片約450平方公里的喀斯特地區發現了更多的岩畫遺址，數量從大約90個增加到了600多個。而再一次引起轟動是因為其中兩個遺址點的發現。