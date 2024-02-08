中評社北京2月8日電／據光明日報報導，冬日的寒冷，沒有將內蒙古科右前旗居力很鎮紅心村“冰封”，反而讓這個衹有800餘人口的小山村借冰雪孕育出生機。來自全國各地的冰雪運動愛好者齊聚雪村滑雪場趕“時髦”，共享冰雪帶來的快樂。



“各路高手可以切磋滑技，別提多開心啦！”來滑雪的王佳成感慨。



紅心村黨支部書記李英輝告訴記者，“2018年，村口建雪村滑雪場，村集體每年分紅3萬元，還帶動30多名村民就業，村裡農副產品找到了銷路，收入近10萬元。”



作為土生土長的本地人，李英輝見證了冰雪經濟給紅心村帶來的變化。村口滑雪場過去是110畝的荒山，後來大家將目光鎖定在了冰雪運動上，建成了大眾滑雪場，並致力於“黏住用戶”。



“北京冬奧會和‘十四冬’的‘春風’也吹到了這個小山村，我們適時推出冬季研學、惠民低價票等活動，吸引越來越多百姓接觸滑雪，培養了很多熱愛這項運動的鐵杆粉絲！”雪村滑雪場經理王強對冰雪產業的發展信心十足，從建設滑雪場到現在，僅僅5年時間，就從最初冬季接待遊客不足5000人次到現在可以接待10萬多人次，造雪面積也從1萬平方米擴大到了3.8萬平方米，發展非常快。



“看，那就是我們村裡的網紅飯店！”在滑雪場就業的村民黃明陽隔窗指著不遠處的“初家大院”，遊客在山上滑完雪，下山可以品嘗到地道的殺豬菜、鐵鍋燉大鵝、豆包等，“玩得好、吃得也香！”



實現生態與產業互利共贏，既是紅心村多年來的實踐經驗，也是紅心村未來發展的目標與方向。當地的村民也從這裡得到了實惠，“希望這樣的產業越來越多，咱老百姓生活過得越來越舒心！”



