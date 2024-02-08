中評社北京2月8日電／據光明日報報導，熱熱鬧鬧耍社火，和和美美迎新春。春節腳步漸近，記者在南疆看到，形式多樣的社火活動，既弘揚和傳承中華優秀傳統文化，又豐富了幹群的精神文化生活，帶來濃濃年味。



2月4日，在帕米爾高原上，一場盛大的社火表演在克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什人民廣場舉行。19支參演隊伍、2100餘名各族群眾歡聚一堂，身著節日服裝，載歌載舞，歡慶新春。



作為“中國瑪納斯之鄉”，盛大節日巡演怎能沒有“瑪納斯”？由40人組成的瑪納斯勇士方隊，身穿鎧甲、騎著大馬走在前，隊員們則緊隨其後，他們身穿傳統民族服飾，手舉紅旗，邁著矯健的步伐走過廣場。一時間，掌聲歡呼聲不斷，點燃了現場氣氛。



由阿圖什市新城街道幹部群眾組成的戲曲方隊，同樣吸引了眾多市民的目光。隊員們身著華麗的戲服，塗著精致的妝容，他們的唱腔高亢激昂，將角色演繹得淋漓盡致，讓祖國西北邊陲的各族群眾，也感受到了傳統戲曲的魅力。



同一天，在天山托木爾峰腳下，阿克蘇地區溫宿縣共青團鎮，舞龍隊隊長艾力·吐尼亞孜起了大早，利索地穿上舞龍服，組織隊伍走進村裡的文化廣場。“咚咚咚”，隨著鼓聲，甲辰龍年社火巡演正式拉開帷幕。



儘管是冰天雪地，但是參與社火巡演的村民個個熱情高漲、精神抖擻、神采飛揚。一舉手、一投足、一個身段、一個眼神都帶著純正的專業演員“範兒”。文化廣場中央，只見龍騰獅躍，奮發有力；威風鑼鼓，氣勢磅礴；秧歌彩扇，輕盈歡快……精彩紛呈的社火表演，增添了節日氛圍，讓群眾在歡樂中感受到了濃濃的年味兒。



“我有十幾年的舞龍表演經驗，每年政府組織社火巡演我都會踴躍報名，希望通過傳統的社火表演讓更多的人關注傳統民俗文化，同時也希望我們的日子像社火一樣熱熱鬧鬧、紅紅火火。”艾力·吐尼亞孜說。



共青團鎮黨委書記孫斌則表示，整個社火巡演組織堅持以農民為主體，體現農趣農味，把文藝展演與農事農季、民俗節慶結合起來，營造年味濃、旅遊熱的良好氛圍，同時更多匯聚起支持鄉村振興的強大合力。