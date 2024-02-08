三鋒詩集《塵土之上》：山鄉巨變詩意呈現

中評社北京2月8日電／《塵土之上》是三鋒詩作的結晶，分為“去哀牢山”“憑欄湘江”“多年以後”三輯。2020年至2022年，詩人到雲南省玉溪市新平彝族傣族自治縣戛灑鎮擔任鄉村振興工作隊隊長，與哀牢山下的這片土地結下不解之緣，也目睹了當地的山鄉巨變。這段經歷激發了詩人對土地、生存與命運的思考，寫出的作品自然也滲透著個體生命的真實感觸。這種建立在詩人創作本能和自發情感基礎上的詩意表達，貫穿世間俗常與文學情懷，凸顯了詩人為時代存證的精神追求。



詩集第一輯“去哀牢山”，是與鄉村日常有關的詩歌。兩年的下鄉扶貧經歷，讓這部分作品帶有時代主題的印記。整輯詩作語言澄澈、意境清朗、節奏緊凑，囊括了層次豐富的鄉村感受，使詩意的落點明白有序。開篇《去哀牢山》寫道：“不要開荒種菜，山上有蕨，有蘑菇／還有野芭蕉，毛竹笋……白天跟著太陽走／夜晚跟著月亮走。”這種來自山野的天然，透著質朴、純真、冷峻，還有不可迴避的些許蒙昧。進入此輯，可以跟隨詩人的腳步，抵達大山中的村莊，在村寨的不同場景駐足。這些特定地域的現實狀態，以現場、物象、村民、事件為銜接，揭示了村落的過去、現在及未來。詩人常常選擇某個個體進行書寫，但所選人物同時又是群體的代表。“如果你在路邊，見到／一個六十歲的老漢／說夢話，娶兒媳婦／那是我的聯繫戶／幫我把他叫醒，給我發微信。”（《訪建檔立卡戶不遇》）詩歌是生活現場的記錄，這類作品凸顯了扶貧幹部與村民之間的情感聯繫，以跳躍的節奏完成了鄉村人物關係的詩意重構。“春風走漏我帶來的好消息／惠農立項，已獲相關批覆／還不能喝酒，不是歡欣的時候／待花開果熟，一個外鄉人的心才能落地。”（《在平田村》）這首詩剖析扶貧幹部的心理，外鄉人與村民擁有同樣的期許，“花開果熟”自然不再遙遠。本輯中的作品體現了詩人將日常現實轉化為詩歌現實的功力。



《塵土之上》的“憑欄湘江”及“多年以後”兩輯，是詩人對生存場域、處世哲學、行走經歷和人生記憶的探尋，突破了歲月、經歷及自身情感的局限，通達更高層次的生命意識。“滿山都是深情的呼喚／喊不來一個回頭客。”（《祭掃》）“百年之後，化骨成灰／將他與腳下的黏土攪拌在一起……他生性搖擺，必須用一次烈火固身。”（《窑變》）三鋒對身邊的土地、村莊、民眾、萬物，飽含慈悲、良善，在詩歌中巧妙地寄寓了人生體驗與生命感懷。



當然，《塵土之上》的“小我”之作體量略大，致使整本詩集的思想深度發掘有限，但人的精神成長與生活閱歷是成正比，相信他對世事和世態的詰問與探究，也會隨著時間變化更為成熟、透徹。