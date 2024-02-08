懷舊金曲與爆款影視相映紅

中評社北京2月8日電／據光明日報報導， 電視劇《繁花》雖已播完，但劇中老歌的熱度仍在持續。在各音樂平台和短視頻平台上，有不少網友自發製作歌單，將劇中作為插曲出現的《偷心》等經典歌曲集結成合集循環播放。近兩年，不少電視劇紛紛採用上世紀八九十年代的流行歌曲為配樂，營造出濃鬱的年代氛圍感，像電視劇《風吹半夏》中《海闊天空》等金曲戳中觀眾內心，電影《年會不能停！》《莫斯科行動》中《我的未來不是夢》《無地自容》等老歌牽動人心。這些曾經風靡一時的流行老歌，成為今天影視作品火爆走紅的“助燃劑”。



57首老歌因《繁花》再度走紅



“寶總的不能愛和汪小姐的等待，配上《偷心》這首歌，王家衛導演真的好懂。”“《偷心》當《繁花》的插曲真的絕了。”某音樂平台上，張學友《偷心》這首歌的評論區被看過《繁花》的網友占據，這首1994年發行的歌曲，因在劇中擔當插曲再度走紅。不少網友戲稱，導演王家衛給《偷心》拍了個遲到30年的MV。



據統計，全長30集的《繁花》中使用了57首懷舊金曲作為配樂，這個數量著實可觀。這些歌曲與電視劇劇情結合得十分緊密，《偷心》《執迷不悔》等歌曲，成為觀眾心中汪小姐與寶總感情的“主題曲”；《再回首》響起，觀眾腦海中閃回出玲子與好友菱紅的當街告別；《我的未來不是夢》則描摹著在上海股市和商戰中浮沉的眾生相。



“王家衛是個很懂音樂的導演。”著名樂評人郭志凱說，“他一向非常注重電影的配樂，他的《花樣年華》和《2046》拍完後，緊接著就推出了原聲帶。”在郭志凱看來，這體現了一個導演對音樂的駕馭能力，“配樂一定是為畫面服務的，他要判斷一段音樂和自己的影片內容、色彩搭不搭，兩者配合才能起到成功的效果。”坊間流傳，王家衛為了使用老歌作為電視劇配樂，花費了千萬元級別的天價版權費，對此，郭志凱表示，具體版權費的多少屬於商業機密，但對版權的尊重是創作者應有的態度，也體現了導演對音樂的重視。



懷舊金曲戳中觀眾年代記憶



《繁花》對流行金曲的成功運用不是孤例，熱播劇《風吹半夏》也曾大量使用上世紀90年代的歌曲，重點劇情推進時，幾乎都有觀眾熟悉的歌曲作為配樂。近幾年，經典老歌備受電影電視創作者的偏愛，在某種程度上，甚至成為許多影視劇作的“秘密殺器”。