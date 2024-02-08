最美好的年節，聞弦歌知雅意

中評社北京2月8日電／據文匯網報導，古人說，聞弦歌，知雅意。中華先民把“年”過成一種雋永的藝術，很是風雅。最美好的年節，我們依然與文化相伴，在國風美學裡迎新春。



春節假期，中央廣播電視總台年味分外濃。一年一度的央視春晚依然是全球華人天涯共此時的歡聚，更有一批文化類節目陪觀眾過大年。熒屏“國家隊”將與億萬觀眾一起看非遺、賞戲曲、探國寶、品詩詞、走天下，在春之將至的時節，讓年俗的興味嵌入生生不息的千年文脈，把年過得活潑聲色。



思接千載，看年輕人的情意結



年味已濃，年輕人說，“我們不再是只享受年味的人，也成了製造年味的人”。因為思接千載，在非遺、文物、詩詞屢屢占據我們精神世界C位的當下，傳統文化瑰寶已是年輕人的情意結。《非遺裡的中國》年度盛典、《中國中醫藥大會》《2024中國詩詞大會》《如果國寶會說話》第四季等，都從千年文脈中來，承百代之流。“龍的傳人”迎甲辰龍年，“龍”是當仁不讓的主角。今年初，總台在上海完成了《非遺裡的中國》年度盛典暨第二季啟動的錄制。將於大年初三播出的這台年度盛典以“龍”為名——龍躍增歲，非遺添香；也以“龍”開場——上海的浦東繞龍燈、江蘇的直溪巨龍、浙江的百葉龍分別從水路、山路、城市中穿行而來，與上海奉賢滾燈一起，四項國家級非遺同台共舞鬧新春。



龍躍神州的開場之後，《非遺裡的中國》年度盛典把舞台交給近千位非遺傳承人。這些身懷絕技、滿腔熱愛的傳承人來自12個省市及自治區，也是節目第一季記錄的對象。過去一年，《非遺裡的中國》第一季從“詩意山水、魚米之鄉”的浙江到“山海畫廊、人間福地”的福建，再到56個民族團結相親的新疆，輾轉數千里，生動呈現了非遺在時光流變中的永恒魅力和煥新活力。節目在央視綜合頻道累計觸達觀眾7.1億人次，全網覆蓋用戶超75.4億人次，節目的拍攝地作為展現非遺風采、承載非遺故事的特色空間，也一一成為熱門旅遊目的地，實現非遺和文旅的雙向奔赴。龍年新春，這台年度盛典以非遺慶新春、以文化頌時代，網友期待，再助推一波非遺出圈。



與熒屏年夜飯春晚一樣，春節戲曲晚會、“詩詞大會”早已是中國觀眾過年儀式感的一部分。龍年新春，總台還重磅推出《中國中醫藥大會》《如果國寶會說話》第四季，帶領觀眾一起追溯中華文明生生不息。