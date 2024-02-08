第一張電影票，你獻給了誰？

中評社北京2月8日電／據揚子晚報報導，2024春節檔即將開鑼，這次沒有《流浪地球2》這樣的大制作，“喜劇”與“勵志”是關鍵詞，這場激戰中“誰將吃肉，誰將喝湯”的討論和猜測比往年還要熱鬧——



從數量上看，大年初一角逐的片子有8部，去年是6部；陣容相當可以，雷佳音、沈騰、劉德華、張小斐等都是實力派演員；導演陣容更是過硬，有春節檔熟客張藝謀，有靠《你好，李煥英》成為中國炙手可熱女導演的賈玲，還有第六代導演寧浩，以及一代文青導演韓寒，和喜歡拍生命議題的韓延。



據燈塔專業版，截至2月7日14點，春節檔總票房（含點映及預售）已破3．3億。



大制作缺乏，是多種原因造成的



春節檔被公認為全年最黃金檔期，一般能容納二至三部“大片”。2023年及以前，強特效、大場面的大制作是春節檔電影的主力軍，包括2023年《流浪地球2》《滿江紅》、2022年《長津湖之水門橋》《狙擊手》，以及2021年《唐人街探案3》《刺殺小說家》……



然而2024年春節檔并沒有類似電影，對此不少業內人士解釋表示，一方面，強特效、大場面的“大片”，通常需要更長的制作周期，以及更高昂的制作成本。另一方面，疫情三年之後，大部分電影公司剛剛能够扭虧為盈，大制作和高額投入意味著回本風險更高。面對著《你好，李煥英》《奇跡·笨小孩》等喜劇片在春節檔以小博大的先例，小成本的現實題材喜劇電影自然成為了電影公司追求低成本、高回報的首選。



另外，也有影院人士表示，如果非要選的話，其實《飛馳人生2》勉強可以算是大片，畢竟有賽車等場景，視聽效果應該還行。



“熱辣滾燙”，喜劇片提供情緒價值