《大江大河》三部曲：照進改革開放歷史進程

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，由孔笙擔任總導演和藝術總監，王凱、楊爍、董子健、楊采鈺領銜主演的系列電視連續劇《大江大河》《大江大河2》《大江大河之歲月如歌》，自2018年開播，歷經六年精心打磨，終於迎來了完美收官。劇集播出後，在觀眾中引發了強烈反響。本文主要從人物塑造和情節設計兩個角度，深入探討該系列劇的藝術特點及其成敗得失。



《大江大河》三部曲：改革開放歷史進程的藝術寫照



電視劇《大江大河》三部曲，改編自阿耐的長篇小說《大江東去》，在忠實於原著的基礎上，對人物設定、故事情節和主題思想進行了一定程度的調整和改寫。全劇以宋運輝為中心人物，以宋運輝、雷東寶、楊巡和梁思申四人為主要敘事線索，細膩地描繪了上世紀70年代末至90年代末中國社會各階層的奮鬥歷程，宛如一幅波瀾壯闊的歷史畫卷，生動地再現了恢復高考、包產到戶、真理標準問題大討論等一系列重大歷史事件。從十一屆三中全會的召開，到鄉鎮企業的崛起、中外合資企業的發展，再到國有企業改革、財稅與外貿體制改革、醫療與住房制度革新，再到鄧小平南巡談話、社會主義市場經濟體制建立、香港回歸、亞洲金融危機……二十年的風雲激蕩和歷史巨變，與劇中人物的命運緊緊交織在一起，合奏出一曲跌宕起伏、氣勢恢宏的民族奮進交響曲。



毫無疑問，宋運輝是全劇最重要的人物，也是塑造得最成功的一個人物。出身農村的宋運輝，天資聰穎且懷揣著對知識的渴望，然而家庭成分的限制卻使他無法邁入高中校門。即便如此，在為生產隊養豬的瑣碎日常中，他並沒有放棄夢想，始終堅持自學。苦心人天不負，“文革”結束，高考制度得以恢復，經歷一番波折，宋運輝終於走進夢寐以求的大學校園。在以優異成績畢業後，他進入金州化工廠，從最底層幹起，很快就成為全廠最優秀的技術人才。從技術員到車間主任，再到銷售科長和分廠廠長，“累不死的宋運輝”在業務上鶴立雞群。然而，也因為無法妥協於世俗的圓滑與世故，他遭到了周圍人的排擠與打壓。忍無可忍之下，他自請調離，加入了東海項目籌備組。在東海化工廠從無到有、從弱到強的艱辛創業歷程中，宋運輝傾注了全部的熱情與心血，為企業的崛起作出了突出貢獻。然而，命運的捉弄再次降臨。他再次遭人陷害而被“發配”到了彭陽農藥廠。面對農藥廠即將被關停的困境，他帶領全廠職工迎難而上，成功研發出具有國際領先水平的竹胺技術，讓彭陽農藥廠起死回生。當東海化工廠發生爆炸事故，與外商的合作出現問題時，宋運輝再次臨危受命，重回東海掌舵，帶領東海集團劈波斬浪，在困境中開辟出一條嶄新的發展道路。



宋運輝的成長之路，既像武俠小說中武林高手的修煉進階，又像電子遊戲中勇者的打怪升級，不斷遭遇逆境，不斷面臨挑戰，可他卻從未退縮半步，總是以堅定的信念和頑強的毅力，知難而進，奮力拼搏，百折不撓，永不言棄。在經歷了一次次“山重水復疑無路”的困境後，他總能迎來“柳暗花明又一村”的嶄新天地。他胸懷家國、正直無私、堅韌執著，始終堅守初心，將國家和集體利益放在首位。在重大原則性問題上，他更是毫不妥協，展現出堅定的立場和無私的品質。儘管事業和家庭屢遭挫折，但宋運輝卻從未被打倒。每一次的磨礪都讓他變得更加成熟、更加堅韌，如同磐石般屹立。