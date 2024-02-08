解放軍駐港部隊恭祝香港市民新春快樂

中評社香港2月8日電／據新華社報導，在農曆新年即將到來之際，中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將、政治委員賴如鑫海軍少將7日發出公開信，代表駐軍全體官兵向香港特別行政區全體市民致以誠摯問候和美好祝福，恭祝大家闔家幸福、四時平安，順遂無虞、皆得所願。



公開信說，回望這一年，特區政府堅定維護國家安全，推動香港邁向由治及興，煥發“國安家好”新景象；全面對接國家戰略，接連舉辦大型國際盛事和會議，不斷開拓繁榮發展新空間；悉心排解民生憂難，市井街頭丁財兩旺，呈現歡樂祥和新常態，廣大市民獲得感、幸福感、安全感不斷躍升。我們由衷感到驕傲，對香港的光明前景充滿信心。



公開信說，使命如炬，初心如磐。一年來，駐香港部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策部署，堅定落實“一國兩制”偉大方針，嚴格遵守香港特別行政區基本法、駐軍法，聚焦主責主業、聚力練兵備戰，精心組織軍營開放、軍事夏令營和軍事生活體驗營，迎接馬來西亞、越南軍艦首次訪問香港，圓滿完成以履行防務為中心的各項任務。我們衷心感謝特區政府、社會各界和廣大市民長期以來的關心、信任和支持。



公開信說，今年是新中國成立75周年。偉大祖國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。欣逢盛世，當不負盛世。我們堅信，香港定能發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，抓住國家發展的歷史機遇，續寫新篇章、再創新輝煌。駐守“東方之珠”，我們將一如既往當好值得信賴的香江衛士，護萬家燈火溫暖長明，與廣大香港同胞共同迎接更加美好的明天。