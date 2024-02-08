香港：年宵花市完整重啟　春意濃濃好意頭

中評社香港2月8日電／據新華社報導，新春佳節將至，精心挑選一份五彩斑斕的“春意”，或迎回家中，或饋贈親友，期盼由此開啟喜慶祥和、生機勃勃的新年……



連日來，香港春節的傳統項目——年宵花市迎來完整重啟，正在全港15個地點、約1500個攤位亮相，將持續到農曆正月初一凌晨，為冬日的“東方之珠”增添節日色彩。



年宵花市又稱迎春花市，是廣府地區春節前夕的一項傳統民俗活動。在香港，年宵花市是春節期間不容錯過的美：一個個鮮花攤位上，夭夭桃紅、綽約水仙、晚艶金菊、富貴牡丹……花兒散發著香氣、輕輕顫動著。人們在姹紫嫣紅中開心地挑選花卉，臉上洋溢著笑容。



正如歌曲《迎春花》中所唱：“好一朵迎春花，人人都愛它。”事實上，香港人過年“無花不歡”。



香港歷史文化研究會會長、香港教育大學教師葉德平拿著一份1927年的香港報紙向記者介紹，這份報紙對於年宵花市有詳細的記載，包括如何領牌照、售賣何種物品等，可以佐證早在上世紀20年代，香港就已經有一定規模的年宵花市了。



葉德平說，在氣候溫暖的廣東，人們買來鮮花，不僅可以裝飾，更取花的美好寓意。粵語中“花”和“發”發音相似，春節買花，講求新年有個好意頭。



維多利亞公園是香港面積最大、最熱鬧的年宵花市。4日，公園宛如花的海洋，逛花市的市民絡繹不絕，有的不時詢問攤主價格，有的討論種植方法，還有的駐足拍照留影……叫賣聲和歡笑聲此起彼伏，濃濃的年味撲面而來。



香港市民趙先生和妻子選購了兩盆金桔樹。趙先生說，金桔樹顔色鮮艶，寓意美好，增添過年氣氛，希望新的一年大“桔”大利。



“香街十裡一城春，笑語喧聲入彩門。疑是層巒采蜜使，幻成百萬看花人。”這是詩人秦牧在逛迎春花市時留下的詩作。長期以來，香港人以逛年宵花市的方式篤定平和地表達著對生活的熱愛。



每當春節的腳步漸近，香港的年味總與花香相伴。走在路上，一間間擺滿了年花的店鋪，花團錦簇。



在香港鮮花零售批發地——旺角花墟，更是繽紛絢爛，人流如織。蘭花店主許智賢表示，蘭花花期長，花開富貴的福氣能留得更久，一直以來是年宵花市的熱門單品。



“今年的蘭花普遍‘開得靚’，品質很好，訂貨量已達到預期。”許智賢說，為了提升購買體驗，自己在花墟和維園的攤位特地增加了人手。



在年宵花市，“繁花”綻放，市民和遊客體驗著喧囂熱鬧的煙火氣息。攝影愛好者楊慧賢說，用相機記錄下這份美好，也是一種幸福。



春聯、福字、龍年元素裝飾品……走進維園，花香四溢，滿目皆是“年”的熱鬧喜慶景象。時隔5年，今年的維園花市恢復了幹、濕貨及快餐攤位，打造一站式年貨購買平台，為市民遊客提供消費便利。



香港市民孫女士興致勃勃地向記者展示她的年貨“購物車”，各類鮮花、春聯福字、幹果蜜餞，應有盡有。“今年購買年貨的預算約5000港元，置辦年貨是中國人過年的儀式感，希望過一個歡歡喜喜的春節。”



今年是香港全面復常後的第一個春節，更多內地旅客來香港探親游玩，不遠千里來看花，成為一道獨特的風景線。來自吉林的趙女士特意在行程中安排了打卡年宵花市這一站。“在北方很少有機會在冬天逛戶外花市，來香港感受一下不同的年味。”



聯繫補貨、整理新貨、給客人打包……店主們沉浸在幸福的忙碌中。“我們忙碌了一年，就是為了這一刻。看著來來往往的顧客和滿眼的鮮花，感覺新的一年充滿希望。”許智賢說。