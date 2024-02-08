“大數據殺熟”，最怕講不清

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，近日，不同手機在同一時間搜索同一趟航班票價相差3倍，讓大數據會不會殺熟的爭議，再度引發關注。為此，有媒體記者深入採訪了包括消費者，在線旅遊平台、航空公司、代理商等行業內各環節的相關人士，試圖找到“大數據殺熟”的真相。



從媒體的此番調查看，所謂“大數據殺熟”，主要是與複雜的互聯網優惠機制及“價格緩存”有關。客觀來說，這樣的解釋方向難言新鮮，也未必就是“大數據殺熟”疑雲背後的全部真相。但這種深入多個相關環節內部的真相挖掘姿態，以及相對通俗、細化的解釋，無疑是值得提倡的。



比如，從這則綜合報導中，很多人可能第一次知道，即便是航班經濟艙，也可能有很多不同價格的艙位。這就增加了同一時間段不同手機查詢到的機票價格有所差異的幾率。此外，“機票的價格是航空公司根據客座率實時變動的，售票平台會按照一定的頻率刷新機票價格和庫存，刷新延遲也可能導致兩部手機上的價格有差異。在航司公布的實時報價基礎上，部分供應商能拿到一些更優惠的資源，在搜索結果頁上一般會被優先推薦”……這些解釋的可信度可能因人而異，但至少是有細節和邏輯支撐的，相比簡單拋出一個“答案”，顯然更能令人信任。



正如媒體在報導中給出的一個判斷：所有的平台都表示自己並非刻意“大數據殺熟”，所有的定價都符合政府監管規定，但是，各個平台均無法說清其具體的機制究竟是什麼，這使得最終反映在用戶端，就造成了類似“殺熟”的效果。這其實切中了問題的關鍵——不管“大數據殺熟”是否真的存在，消費者在現實中所感受到的客觀存在的價格差異，都應該是“可以說清楚的”；平台及相關擁有“定價權”的各個環節上的主體，也有責任將相關情況向消費者講清楚。



的確，相對於線下的商品價格體系，很多線上商品和服務價格的形成，由於各個環節的參與主體更多，影響的因素更多，再加上價格調整更加便利，的確很容易給人以價格“混亂”的觀感。這種背景下，消費者的疑慮自然會增加。同時，相對於消費者，各類互聯網平台代表的是一種“龐大”的力量，並且因為掌握了大量的數據資源，而天然具有了“定價權”的優勢。這種強弱對比之下，若價格形成過程缺乏足夠的透明度和“原理”解釋，也難免放大消費者對於平台的“有罪推定”。在很大程度上說，“大數據殺熟”是“弱勢”的消費者對於“強勢”的平台的一種“合理的懷疑”。



中國移動互聯網發展到今天，就用戶習慣的培育和互聯網對於日常生活的“改造”程度來看，可以說是非常成功和徹底的。但是，正如“大數據殺熟”疑雲的發酵所示，消費者或者說“用戶”對於平台的信任明顯與它的發展規模是不匹配的。這種現象形成的原因比較複雜，原因之一就是平台與用戶之間的“互動”明顯不足。



比如，大量的平台對於商品和服務並沒有直接的“定價權”，而更多只是扮演著撮合交易的“媒介”作用。但這一點其實很多消費者並不清楚，對於價格差異現象，消費者往往會直接略過服務提供商、代理商等其他環節，而把責任完全歸咎為平台的“殺熟”。這樣的信息不對稱無疑提醒，平台應該更加重視向消費者的“科普”，讓平台的運行邏輯和機制更加透明化、社會化。這不僅有利於社會客觀看待“大數據殺熟”現象，對於平台增進消費者在其他方面的信任度，也有著不可替代的積極意義。就現狀看，這些必要的互動和解釋工作，不該只依靠媒體的“追問”和調查，而更該有平台的主動為之。