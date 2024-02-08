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阿利耶夫在阿塞拜疆總統選舉中獲勝
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2024-02-08 13:17:21
中評社香港2月8日電／阿塞拜疆現任總統阿利耶夫在總統選舉中獲勝。
新華社報導，根據阿塞拜疆中央選舉委員會8日公布的初步計票結果，現任總統阿利耶夫在7日舉行的總統選舉中以絕對優勢獲勝。
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