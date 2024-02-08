港股半日跌140點　於16000點爭持

中評社香港2月8日電／港股今天於16000點關口反覆，恒生指數中午收市報15941點，跌140點，跌幅0.87%，今早高低點數波幅不足200點，半日主板成交額逾416億元。



香港電台報導，科技指數於3200點水平上落，半日報3179點，跌逾0.3%。



阿里巴巴績後跌穿70元水平，半日報69.8元，跌近7%，是表現最差科指成份股。ATMXJ其餘股份亦下跌。 藥明生物、藥明康德同樣跌近8%，是表現最差兩隻藍籌股。表現最好是理想汽車，半日升逾3%，其餘汽車股亦造好。