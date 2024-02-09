美議員劉雲平出席父親詩集發表會 感恩父母

美國聯邦眾議員劉雲平出席父親劉天擎的詩集《雨中行》新書發表會，感恩父母為其美國夢奠基（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯2月8日電（記者 宋楷文）美國聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）日前在美國南加州出席了他父親劉天擎的詩集《雨中行》新書發表會，並朗誦了父親的詩作，表達了對父母的敬意和感恩之情，稱讚他們為他和他弟弟劉雲中（John Lieu）的美國夢奠定了基礎。



劉雲平的父親劉天擎1944年出生在重慶，年幼隨家人遷居台灣，東吳大學畢業後，1970年來美留學，攻讀法律並取得碩士學位後，將夫人丘繼聰和劉雲平接來美國團聚。劉天擎的詩集《雨中行》由中國出版（美國）出版，於2024年1月正式發行。



劉雲平是美國國會中唯一的出生於台灣的美國華裔眾議員，也是民主黨國會核心小組副主席。他曾任美國空軍預備役上校、加利福尼亞州州參議員，擁有史丹福大學和喬治城大學法學院的學位。劉雲平在發表會上回顧了幼年時期跟著父母擺地攤和父母親辛勤努力的過程，他說：“初來美國時父母在跳蚤市場擺地攤賣手工藝品維持生計。我們曾經借住人家地下室。至今仍歷歷在目。堅持不懈辛勤努力多年後，他們才終於在購物商場開了首家禮品店，現在成功開創經營了多家連鎖禮品店。父母的成功，是我和弟弟的榜樣。如果不是父母的毅力、勇氣和愛，我就不會有今天的成就，我將永遠心存感恩，辛勤工作，幫助所有辛勤努力的人們的美國夢延續下去。”

