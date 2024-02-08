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俄羅斯統計局：去年俄GDP增長3.6%
http://www.CRNTT.com   2024-02-08 14:34:08


　　中評社香港2月8日電／俄羅斯統計局7日發佈的數據顯示，據初步估算，2023年俄羅斯國內生產總值（GDP）增長3.6%。

　　新華社報導，俄統計局數據顯示，2023年俄GDP平減指數增長6.3%。此外，2023年俄失業率為3.2%。據塔斯社報導，俄當前失業率為1992年以來最低水平。

　　俄羅斯經濟發展部發表評論稱，2023年俄GDP增長超出預期，呈現多年較好增長勢頭。

　　2022年俄羅斯GDP下降1.2%。據俄經濟發展部預測，2024年俄羅斯GDP將增長2.3%。

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