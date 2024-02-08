韓國瑜變身韓院長！“韓式幽默”近期金句亮眼

中評社台北2月8日電／從北農總經理、參選國民黨主席、高雄市長、“總統”，到今年成為“立法院長”的韓國瑜，成為當前國民黨官位最高者，每一出場就有亮點，尤其他去年全台跑透透輔選“總統”大選暨“立委”選舉時，金句連發更屢成媒體矚目焦點。



《中時新聞網》報導，韓國瑜曾任一屆台北縣議員、三屆“立委”，2001 年尋求四連霸時在黨內初選中落敗，成為他步入政壇的首度重大挫折，即便之後擔任全台“首創”的中和市副市長，但都顯得低調；直到2012年擔任北農總經理，議會的攻防展現的戰力讓人驚豔，開啟重返政治高峰的契機。



之後，2017年參選國民黨黨主席雖然失利，但被新任主席吳敦義委以重任，挑戰艱困選區--高雄市長，並替國民黨奪回睽違20年的政權；重新站上政治的高峰，一時間韓國瑜成為國民黨重返執政的希望，只是剛就任市長就投入2020“總統”大選，落跑罵名如影隨形，挑戰“總統”失敗，同時也成為首位被罷免的“直轄市長”，樓起樓塌竟來得如此之快。後來沉寂一段時間後，韓國瑜去年獲提名不分區第1名，全台輔選藍營“立委”，再度展現超強人氣，除了帶領國民黨攻下“立法院”第一大黨，也把自己推升到“國會”龍頭地位，從谷底再度攀升政治孤峰頂上。



如今韓成為“立法院長”，且上任後也頻飆金句，例如“不希望變成紫禁城太監”、要民進黨總召“看我的眼睛”等，讓綠營包括民進黨政策會執行長王義川、曾被民進黨主席賴清德列為“民主大聯盟”名單、受邀參選“立委”的李正皓等人，都忍不住贊同韓院長變了，王義川還曾在政論節目中針對韓國瑜首次主持朝野協商，給予80分的高分。



《中時新聞網》特別整理出他近期讓人眼睛為之一亮的“金句”：



★禿頭不怕帽子壓



★一個成熟的男人就像一鍋湯，煮熟了就要喝掉，不然再不喝就會乾掉



★都怕民進黨“變成童話故事裡的皮諾丘，鼻子越來越長”



★我不要你們支持侯友宜，我要你們觀察侯友宜，‘漢子變流汗’，因為大家忘記他有很多優點，說話不會講，講到最後優點不見了



★以“臘肉”比喻“立委”馬文君，批民進黨執政不力，找一個人吊在那裡，“像一串過年臘肉猛打”，打完後獲得選票



★自嘲完全體會“全台背最大黑鍋的人”的心情，為什麼馬文君被爆潛艦、違建爭議狂打？很簡單，因為擋人財路



★一個男人遇到女朋友，最喜歡秀自己的六塊肌，未來整個台灣希望發展成六塊肌，每一塊都有自己特色，雲嘉南台灣最重要糧倉、桃竹苗高科技產業，台中在盧秀燕市長領導之下欣欣向榮



★沒有水的地方叫沙漠，沒有女朋友叫寂寞，沒有選票叫落寞



★不希望變成紫禁城老太監



★柯總召，看我的眼睛