尹錫悅：朝是否棄核不影響推進韓朝首腦會談

中評社香港2月8日電／韓國總統尹錫悅在KBS電視台第一頻道7日晚播出的獨家訪談節目《特別訪談：走進總統府》中表示，無論朝鮮是否棄核，都可以推進韓朝首腦會談，但在此過程中應採取自下而上的方式，避免只做表面功夫。



韓聯社消息，尹錫悅還指出，朝鮮是一個不合理、非理性的勢力，因此在其對韓國構成安全威脅時，我們應以此為前提做好充分準備，並進一步鞏固國家安全體系。尹錫悅說，朝鮮應當致力於提升居民福祉，積極搞活經濟，棄核並開放市場以吸引更多投資。作為一個負責運營國家的政治集團，我認為朝鮮目前的做法不合理、也不理性。



對於朝鮮國務委員會委員長金正恩最近將韓朝界定為“兩個敵對國家”一事，尹錫悅表示，發生變化是不爭的事實，從單一民族轉變為所謂兩個國家的原則可以說是相當重大的改變。他強調，我們無法準確判斷朝鮮真正的想法，但作為負責國家安全的總統，我認為應當更加注重審視朝方軍事、經濟和科技力量以妥善應對，而非僅根據其主張做出評判。



就舉行韓朝首腦會談的可能性，尹錫悅說，我自競選之初便向國民承諾，不會僅停留在表面的外交和政治日程上。尹錫悅說，無論朝鮮棄不棄核，都可以舉行韓朝首腦會談，但自上而下的方式不可取。應以自下而上的務實方式推進，避免得不出任何實質性結論的表面功夫。



針對韓國國內部分意見提出的“核武裝”主張，尹錫悅認為，這是不切實際的觀點。他說，只要我們下定決心，研發核並不需要太長的時間。但在綜合考慮國家運營情況之後，全面遵守《不擴散核武器條約》更符合國家利益。



另就韓中關係，尹錫悅表示，韓中兩國的治國方向和對外關係基調基本無異。兩國間雖然曾存在車用尿素溶液供應鏈不暢的問題，但及時得到了處理。