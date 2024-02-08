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阿利耶夫在阿塞拜疆總統選舉得票率92%大勝
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2024-02-08 15:47:53
中評社香港2月8日電／阿塞拜疆中央選舉委員會8日宣佈，初步計票結果顯示，現任總統阿利耶夫在7日舉行的總統選舉中獲勝。
新華社報導，阿塞拜疆中央選舉委員會官員在8日舉行的記者會上說，在對93.35%的投票站選票初步統計後，阿利耶夫得票率為92.05%，其他候選人得票率都不足3%。
根據阿塞拜疆選舉法，在總統選舉第一輪投票中獲得50%以上選票的候選人即當選總統。
阿塞拜疆實行總統制。阿利耶夫2003年首次當選總統，後於2008年、2013年和2018年三次連任。
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