伊朗總統：伊朗有權和平利用核能

中評社香港2月8日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社7日報導，伊朗總統萊希當天在德黑蘭舉行的伊斯蘭革命勝利45周年紀念儀式上向駐伊使團和國際組織代表發表講話時說，伊朗有權和平利用核能，同時伊朗是禁止核武器的。



新華社報導，萊希指出，國際原子能機構已經在15份聲明中證實，伊朗的核計劃沒有被轉移。萊希表示，擁有核彈頭和核彈的國家意圖剝奪伊朗為和平目的發展核技術的正當權利，但他們應該認識到，伊朗將繼續堅持其權利。



萊希說，西方對伊朗實施制裁的部分原因是伊朗的核能項目。但制裁措施未能阻止伊朗的進步，因為伊朗在不同領域取得了巨大成就。萊希同時指出，伊朗從未離開談判桌，將來也不會。



另據伊朗邁赫爾通訊社5日報導，伊朗當天開始在伊斯法罕的一個核基地建造一座10兆瓦的研究核反應堆。伊朗原子能組織主席伊斯拉米說，國際原子能機構已批准該地點作為教育和研究中心。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計劃，以換取國際社會解除對伊制裁。2018年5月，美國單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。

