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日媒︰福島核污水淨化裝置洩漏或人為失誤造成
http://www.CRNTT.com
2024-02-08 16:05:10
中評社香港2月8日電／日本傳媒報導，福島第一核電站核污染水淨化裝置洩漏，可能由人為失誤造成。
香港電台援引報導，當時廠房內正在進行清洗作業，16個需手動關閉的閥門中，有10個處於打開狀態。日本東京電力公司最初解釋說，這些是自動閥門。另外，福島電視台報導，核污染水洩漏的時間大約有40分鐘。
東京電力公司昨天表示，福島第一核電站核污染水淨化裝置發生洩漏，大約5.5噸含有放射性物質的核污染水從排氣口洩漏，其中含有銫、鍶等放射性物質的總量或達220億貝克勒爾。
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