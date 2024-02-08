赴陸旅團突喊卡　觀光業者嗆520上街抗爭

蔡政府7日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，要求旅遊業者即日起停止攬客，中國國民黨8日召開記者會為業者及消費者發聲，呼籲賴清德明確表態，否則不排除520上街頭強烈抗爭！(國民黨提供) 中評社台北2月8日電（記者 張嘉文）蔡政府7日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，要求旅遊業者即日起停止攬客，中國國民黨8日召開記者會為業者及消費者發聲，痛批政府政策光速跳票，嚴重欺騙、玩弄業者與消費者，除了要求政府應立即收回成命，更呼籲5月將上任的賴清德明確表態，否則不排除520上街頭強烈抗爭！



旅行業同業公會副理事長吳雁輝、台北市觀光協會理事長陳怡璇、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、國民黨“立委”王鴻薇、葉元之及組發會社會部主任水雲翔等今日上午共同召開記者會，代表旅遊業界與消費者，對民進黨再次政策髮夾彎提出強烈不滿與抗議。



“立委”葉元之指出，侯友宜選“總統”時提出開放赴大陸觀光的政見，陸委會立即回應可以開放，就是為了選票考量，但沒想到賴清德當選後立即轉彎，“交通部”的理由是對岸沒有善意，但都像是民進黨的鋪排，先刻意製造敵意，再把過錯推給對岸，甚至犧牲旅行業者與消費者的權益，達到抗中保台意識形態的目的，希望賴清德懸崖勒馬，不要一意孤行。



旅行業同業公會副理事長吳雁輝痛陳，這項宣布讓業者雞飛狗跳，4至6月是往大陸的旺季，尤其6月份已經收客七、八成了，有些比較特殊的旅遊景點更是7、8月都已經收訂，這些糾紛如何善了，呼籲相關單位儘速提供業界說明。



吳雁輝並質疑，禁團令的法律基礎必須釐清，先前因為疫情，但但目前防疫特別條例已經廢止；發展觀光條例則是僅限於旅行社經營管理，若擴大到禁止旅行社組團去某些區域，可能已逾越法律；又如果依據兩岸條例，該條例對於旅遊業組團赴陸並未限制，希望有關單位提供合理的解釋，如果沒有善意回應，業界不排除在520上街抗議。



台北市觀光協會理事長陳怡璇表示，“交通部”貿然的宣布引發業者強烈憤怒，好不容易等到疫情結束，卻仍維持不合理的禁團令，許多業者是靠大陸專線，甚至考量年後要擴大規模，政府一句話難道讓大家過完年又要失業？“交通部”才剛說，不管大陸開不開放，3月1日歡迎大家組團到大陸旅遊，如今朝令夕改，根本是欺騙人民，未來又如何信賴政府？