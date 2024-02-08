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巴基斯坦大選 當局暫停流動電話服務
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2024-02-08 16:21:04
中評社香港2月8日電／巴基斯坦今天舉行大選，內政部表示，全國暫停流動電話服務，以助維持法律和秩序。
香港電台報導，巴基斯坦內政部聲明說，國內近日受武裝分子攻擊的事件，奪走寶貴的生命，安全措施對維持法律和秩序及因應潛在威脅至關重要。
外國傳媒報導，手機無法進行通話和數據傳送，但Wifi網路似乎仍在運作。有選民對安排感到突然，亦有選民說以為會全面斷網。
現任總理夏巴茲謝里夫競逐連任，外界批評，這是巴基斯坦至今公信力最低的選舉。
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