旅遊業崩潰！商總賴正鎰：擬年後萬人抗議

台灣商業總會主席賴正鎰。(中評社 資料照) 中評社台北2月8日電／台灣赴大陸旅遊禁團令原訂3月鬆綁，旅行業期待並籌備已久，“交通部”觀光署卻在昨天下午臨時喊卡，業界一片哀嚎。台灣商業總會主席賴正鎰8日說，昨晚到今天早上電話接不完，旅行業者都表達強烈的憤怒態度，直呼被騙了，相關行業開始串聯，準備年後發動萬人北上街頭抗議政府朝令夕改，打破旅行業飯碗。



賴正鎰說，“選舉已經結束了”，政府應該要遵照選前的承諾，在3月開放台灣團客赴陸旅遊，去年底各家旅行社就都已經開始廣告宣傳，收攬團客，幾乎3到5月的都已經客滿，6、7月的也都已經有7成，眼看都箭在弦上，還剩下不到一個月，大家忙到年前，還在開心說赴陸團客業績滿滿，沒想到年前的最後一個上班日，卻傳來噩耗，一個行政命令就讓旅行業界的美夢毀之一旦，大家都措手不及。



他表示，過去兩岸旅遊交流最繁榮之際，台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為台灣帶入龐大旅遊商機，尤其疫情之後，各國都開放邊界，各國入境遊客去年都已經恢復到2019年之前的7、8成，甚至超過2019年前的旅遊人數，唯獨台灣卻還在大搞意識形態，棄旅行業與人民權益於不顧，才會導致去年僅有640萬人次，離2019年的來台2000萬人次甚遠。