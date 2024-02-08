布林肯晤以色列內閣成員　稱共同意願人質獲釋

中評社香港2月8日電／美國國務卿布林肯繼續在特拉維夫的行程，當地上午會見以色列戰時內閣兩名成員。



香港電台報導，布林肯在會議開場時表示，將重點討論如何令人質盡快與家人團聚，這是美以兩國的共同強烈意願，雙方正為此而努力。他今日在特拉維夫的行程，亦包括與人質家屬會面。



布林肯較早時表示看到談判空間。不過以色列總理內塔尼亞胡表示，若接受巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火要求，不單止不會令人質獲釋，反而會為以色列帶來另一場災難，又說以色列正步向徹底勝利，幾個月內可戰勝哈馬斯。

