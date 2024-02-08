福島核電站輻射水洩漏或因人為失誤

中評社北京2月8日電／據新華社報導，日本東京電力公司8日說，福島第一核電站核污染水淨化裝置洩漏大約5.5噸含放射性物質的水，可能是人為失誤造成。



這家電力運營商說，一名工作人員7日上午在對一處銫吸附裝置進行清洗作業時，發現排氣口漏水，而本來應該在清洗期間手動關閉的16個閥門中，有10個處於開啟狀態。



共同社援引東電的說法報導，閥門未關導致含放射物的水流入排氣管，與清洗用自來水混在一起。停止用水清洗後，漏水也停了。



東電估計，漏水量達5.5噸，可能含銫、鍶等放射物220億貝克勒爾。但一名發言人稱，核電站周圍輻射量監測沒有發現“明顯變化”。



日本媒體報導，東電最快8日開始回收那處裝置下方遭漏水滲入的土壤。



福島第一核電站多次發生類似核污染水洩漏事故，東電的誠信受到質疑。



去年8月，日方不顧國際社會普遍質疑和有關國家強烈反對，強行啟動並不斷推進自2011年福島核事故以來積累的134萬噸核污染水排海。7日發現洩漏的銫吸附裝置用於在“多核素處理系統”（ALPS）過濾放射性物質之前處理核污染水。



另外，當地時間8日6時30分左右，在面向日本海的福井縣敦賀市，正在進行“退役”廢爐作業的敦賀核電站1號機組有煙冒出。運營商日本原子能發電公司說，現場某處空調設備觸發火災報警器。消防部門在現場未發現明火。



日本原子能發電公司說，情況迅速得到處理，無人受傷，沒有放射物洩漏。