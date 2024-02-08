俄中央選舉委員會公布俄總統大選候選人名單

中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，當地時間2月8日，俄羅斯中央選舉委員會公布消息表示，將有4名候選人參加2024俄羅斯總統大選。



4名候選人分別為，俄羅斯現任總統普京、自民黨領導人列昂尼德·斯盧茨基，俄羅斯聯邦共產黨黨員尼古拉·哈里托諾夫，俄羅斯新人黨黨員弗拉迪斯拉夫·達萬科夫。