中共中央國務院舉行春節團拜會

2月8日，中共中央、國務院在北京人民大會堂舉行2024年春節團拜會。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同首都各界人士齊聚一堂、共迎新春。（來源：新華網） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，中共中央、國務院8日上午在人民大會堂舉行2024年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。



習近平強調，即將過去的癸卯兔年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，我們以中國式現代化凝心聚力，統籌國內國際兩個大局，頑強拼搏、勇毅前行，戰勝多重困難挑戰，在全面建設社會主義現代化國家新征程上邁出堅實步伐。



李強主持團拜會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席。



人民大會堂宴會廳燈光璀璨、喜氣洋洋，各界人士齊聚一堂、共迎新春，現場洋溢著歡樂祥和的節日氣氛。



上午10時許，在歡快的樂曲聲中，習近平等黨和國家領導人步入大廳，向大家揮手致意，同大家互致問候、祝福新春，全場響起熱烈掌聲。



習近平在講話中指出，一年來，我們全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是“風景這邊獨好”。科技創新實現新突破，新質生產力加快形成。改革開放不斷深化，新一輪黨和國家機構改革基本完成。生態環境持續改善。國防和軍隊現代化邁出新的步伐。成功舉辦成都大運會、杭州亞運會，我國體育健兒創造良好成績。縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態。我們堅持人民至上，著力保障和改善民生，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，用心用情解決人民群眾急難愁盼問題，全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建

