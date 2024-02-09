首次留閩過年　台胞圓“尋根夢”

今年不少台胞留在大陸過年。圖為上海的台胞近日一起寫春聯，同賀新春。（大公報記者張帆攝） 中評社北京2月9日電／據大公報報導，春節是兩岸中國人最隆重、最熱鬧的傳統佳節。今年不少在大陸求學、創業、就業的台胞選擇就地過年，儘管遠離台灣親人，但大陸濃濃的人情味、大陸同胞無微不至的關懷，讓他們有了歡度佳節的喜悅和溫暖。台胞康永明上月開始到福建工作，春節乾脆就留在當地過年。這是他第一次在大陸過年。春節前夕，他還找到了位於廈門同安洪前箱山的家族宗祠，圓了“尋根夢”。康永明表示，“我的根在大陸、在福建，現在我先來探路、瞭解相關政策，然後計劃讓妻兒也一起到大陸生活，一起落戶福建。”＼大公報記者 蘇榕蓉福州報導



福建省福州市首個兩岸融合示範社區──晉安區岳峰鎮桂溪社區8日舉辦“龍騰賀新春 兩岸慶團圓”兩岸家庭融合活動，近30名台胞家庭代表與大陸居民歡聚一堂，共迎龍年春節。談及要在大陸度過首個春節，台胞康永明興奮地表示，“既期待又興奮。心有所依，異鄉亦是家鄉。就地過年，同樣年味滿滿。”



黃燜香油蝦、淡糟鰻魚片、福州荔枝肉、魚丸肉燕湯，裝著燒仙草、珍珠圓子的奶茶……當天，康永明吃了一頓別樣的年夜飯。他和大家一邊品嘗美食、參與抽獎和遊戲，送出“龍行龘龘，前程朗朗”等網紅祝福語，一邊聊著關於福州和台灣的趣事，不亦樂乎。“福州特色和台式風味相遇，在場台胞既能享受舌尖上的美味，也可感受在大陸過年的歡樂和溫馨。”康永明說。



上月中旬，康永明受友人相邀赴福州發展，此前他是台灣新竹香山市立高中的體育老師，任教已20年。去年9月，大陸發布了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，新政提出鼓勵台胞來閩就業，尤其為台灣教師、律師等群體提供廣闊的發展空間。利好政策讓康永明很是心動，於是他跨海而來提前做一些功課，瞭解當地的政策及民生，計劃暑假回台攜太太和兩個孩子一起融入大陸生活圈。



展開尋根謁祖之旅



據康永明介紹，小時候，他常常聽父親說康家的“根”是在海峽對岸的廈門，這份血脈相連、靈魂相依的故鄉深情深深埋進了他的心裡。多年來，他一直很想回廈門，看一看家鄉的風景，嘗一嘗家鄉的美食，見一見家鄉的親人。機緣巧合之下，春節前夕，在兩岸友人的協助下，康永明踏上了尋根謁祖之旅，終於找到了位於廈門同安洪前箱山的家族宗祠。

