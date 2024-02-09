河南：築牢抗冰雪保民生監督防線

中評社北京2月9日電／據中央紀委國家監委消息，連日來，河南遭遇大範圍雨雪冰凍天氣，影響範圍大，持續時間長，災害種類多。以雪為令、聞雪而動，該省各級紀檢監察機關立足職能職責，聚焦交通暢通、民生保障、安全生產等重點領域開展監督檢查，壓緊壓實相關職能部門防寒抗凍主體責任，最大限度減輕惡劣天氣造成的不利影響。



春節前後，河南作為全國重要的交通樞紐，承載著無數人平安返鄉和出行的期望。受雨雪冰凍天氣影響，該省內多條高速公路出現道路積雪結冰，給交通運輸和出行安全帶來挑戰。河南交投交通建設集團有限公司紀委實時關注全省天氣變化，深入除雪融冰一線，督促有關單位精準分析研判各地區路況，及時掌握除雪保通工作進展，科學規劃監督任務，動態跟進監督，全力以赴保通保暢護平安。



“我們在全市各路段投入雪滾44台、雪鏟19台、撒布機8台、鏟車3台、推平機3台，撒布融雪劑95噸。”2月4日下午，濮陽市迎來新一輪降雪，該市紀委監委駐市城市管理局紀檢監察組到城管指揮中心督導道路冰雪清除和應急值班工作情況，督促駐在單位對主幹道、橋梁涵洞、醫院等重點路段點位及時除雪融冰。鄭州市紀委監委駐市交通運輸局紀檢監察組深入駐在單位一線對裝備檢修、人員車輛集結、運力調整調配等工作開展督導檢查，督促地鐵、公交等交通運輸部門科學調整運營服務時間，保障群眾出行。確山縣紀委監委聚焦應急物資儲備、交通設施維護、人員值班值守等方面問題，督促相關職能部門及時排查安全隱患，多措並舉防風險、保安全。



冰雪之下，除了出行安全，確保水電氣穩、“菜籃子”足，保障人民群眾溫暖過節也是該省各級紀檢監察機關重點關注的問題。南陽市紀委監委組織相關紀檢監察組靠前監督，深入供熱企業、用暖小區，重點就供熱職能部門監管責任落實、供熱服務保障等開展監督檢查，督促職能部門履職盡責、供熱企業不斷提升服務質量。



佳節期間，又恰逢連續降雪，肉蛋奶、米面油等備貨是否充足、價格是否穩定？近日，鶴壁市紀委監委成立“室組”聯合督導組，深入商超、農貿市場等場所，對極寒天氣下年貨供應、物價穩定等關鍵環節開展監督檢查，確保群眾“菜籃子”供應充足且價格平穩。

