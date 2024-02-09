旅遊過大年成為“新年俗”

遊客在河北省正定古城南城墻欣賞新春花燈。（來源：人民日報海外版） 中評社北京2月9日電／據人民日報海外版報導，記者從多家旅行社和在線旅遊平台瞭解到，國內游、出境游將在春節假期迎來大幅增長。豐富多彩的冰雪游、避寒游、年俗游等受到人們喜愛，旅遊過大年越來越有新意，已成為“新年俗”。



冰雪旅遊人氣旺



春節假期將迎來2024年首個出游高峰。馬蜂窩大數據顯示，近期，“春節去哪兒玩”熱度上漲350%，並呈不斷上升趨勢。春節假期最受歡迎的出游主題就是冰雪游，滑冰、滑雪等冰雪體驗項目以及各類冰雪觀光項目均受到遊客喜愛。



各地雪場有望在春節迎來全年接待最高峰。“春節期間，雪場住宿比雪票更緊俏，有經驗的遊客往往提前幾個月預訂，近期美團、大眾點評等平台上的訂單量持續上漲，僅少量客房在售。”張家口某雪場負責人介紹。



近期，哈爾濱的火爆“出圈”不僅推動當地旅遊發展，還帶動整個東北乃至全國冰雪旅遊市場全面升溫。攜程數據顯示，哈爾濱旅遊熱度從元旦延續至春節假期，旅遊訂單量同比增長超14倍。除了玩轉冰雪大世界，遊客還喜歡體驗當地日常生活，去紅專街早市品嘗地道美食也成為哈爾濱之行的熱門體驗項目。



春節假期，全國冰雪游產品訂單量同比增長超10倍，熱門目的地多為北方城市，包括哈爾濱、牡丹江、長春、白山、北京、烏魯木齊、吉林、延邊等；主要客源地多為南方城市，包括上海、廣州、杭州、南京、深圳、蘇州、佛山等。



途牛旅遊數據顯示，哈爾濱、亞布力、漠河等春節出發的跟團游產品在去年12月中旬就基本售罄。此外，鶴崗、七台河、伊春、雞西、黑河等東北地區小眾目的地吸引不少年輕遊客。

