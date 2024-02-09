﻿全球同賀中國龍年春節

2月4日，法國巴黎香榭麗舍大道上的中國農曆春節舞龍慶祝活動。（圖源：路透社） 中評社北京2月9日電／據大公報報導，春節是中華文化中最古老、最重要的傳統節日，是萬家團圓、辭舊迎新的喜慶日子。全球約五分之一人口以不同的形式慶祝春節。今年春節是聯合國大會通過決議將農曆新年列為聯合國假日後的首個新年，全球已有近20個國家將春節定為法定節假日，從東方到西方，從北半球到南半球，世界各國點亮“中國紅”。春節走向世界的背後，是中華文明與不同文明交流互鑒、美美與共的生動體現。世界分享春節的歡樂，也在期待擁抱一個更加幸福美好的明天。



多國春節習俗



韓國：韓國政府將大年三十、正月初一和初二定為法定節假日。“祭禮和歲拜”是韓國春節的核心內容。大年初一的早上不能睡懶覺，要起大早祭祀。供桌上擺著各式供品，如“棗栗梨柿”、“年糕片湯”等，供品的擺放也大有講究，比較常見的有“魚東肉西”、“生東熟西”、“左飯右羹”等等。韓國也有給“利是”的習俗，但不同於中國人認為紅色代表喜慶，韓國人多選擇用白色的信封來裝利是錢。



越南：春節是越南的法定假日，放假5天。越南人通常從農曆臘月初就開始為過春節做準備，置辦年貨、供品，還要打掃、裝飾房間，買年畫、貼春聯等。承載好運祝福的花更是不可或缺。北方家庭一般擺桃花，南方則擺黃色梅花。



馬來西亞：



兩天法定假期。過年時，很多人喜歡“撈生”：將五顔六色的魚肉、配菜、調料等放在一個大盤裡，人們圍成一圈，站起身，用筷子反復將盤裡的材料撈起，同時說著吉祥話，以祈求在新一年風生水起，吉祥如意、事事順心。此外，新加坡華人在春節也有撈魚生的傳統。



泰國：當地華僑華人眾多，因此一直保持著過年的傳統習俗。大掃除、添新衣、貼對聯、置唐裝、買糕點、備年飯、拜祖先，或者到唐人街以及各大年味濃鬱的商場打卡、去寺廟祈福等，都是泰國人歡度中國春節的方式。

