春節消費市場大揭秘　“上門代廚”成新潮流

（來源：央视新闻） 中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，除夕臨近，相信很多家庭的年夜飯菜單也已經出爐了，近年來也有不少家庭選擇預定“年夜飯”套餐。川菜的麻辣醇鮮、蘇菜的甜香酥爛，還有徽菜的燜燉和閩菜的煨煎，未到年三十，已經三尺垂涎。



不少餐廳年夜飯預訂火熱，某消費平台數據顯示，進入2月，網友對於“年夜飯預訂”關注度持續升溫，相關關鍵詞搜索量月環比增長超2倍，近一周，“年夜飯”主題堂食套餐訂單量、周環比增長近70%。



吸引消費者 商家推出個性化年夜飯場景



龍元素的門臉、大紅色的燈籠、中國結，上午，記者來到北京一家飯店時看到，這裡早已換上了新年的裝扮。穿冰糖葫蘆、做爆米花、包餃子，工作人員現場組織的活動吸引了小朋友們參與。現場定制春聯的活動，讓前來就餐的客人也有意外的收穫。



工作人員告訴記者，這段時間，每天都會有客人過來咨詢和預訂年夜飯。目前，飯店的77個包間已經全部訂滿。為了提升消費體驗，飯店還推出主打家風傳承的個性化年夜飯場景。



如今，越來越多的顧客傾向於更為新鮮、健康有特色的年夜飯，店家也是在年夜飯的菜品原材料和燒制方式上做出了更多的調整。在魚米之鄉江西，商家推出了以魚為主的各類套餐。



滿足多樣化需求 “上門代廚”預約火熱



除了堂食年夜飯，不少餐企還推出了“年菜禮盒”“年夜飯外賣大禮包”等來滿足消費者多樣化需求，上門代廚預約火熱。

