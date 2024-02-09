網評：從春節習俗中汲取文化自信的力量

中評社北京2月9日電／來源：東方網 作者：劉天放

春節是中國人最重要的節日，春節的文化習俗作為中華傳統文化的精華，延續了兩千多年，承載著民族精神、民族情感、思想精華，是中華民族文化寶庫中的重要組成部分。春節文化用習俗體現出來，不斷發展成為全球華人永恒不變的共同記憶。



說起“年俗”，就會想到貼春聯、放鞭炮、穿新衣、吃餃子、殺年豬、腌臘肉、灌香腸、踩高蹺、耍雜技、趕廟會等，只要具備了這些，再加上過年的心情，年俗顯現，年味兒更濃。但這些僅是表象，還有內在的孝老敬親、勤儉持家、相互扶持等哲理。



司馬遷在《左傳》中把“年”解釋成“大豐收”。“過年”是農業文明的產物，其內涵用通俗的話講就是闔家團聚、享受農閑，主題是“辭舊迎新”。寫福字、貼窗花、吃餃子、放鞭炮……從此脈絡中都能找到清晰的民俗文化起源。由於我國幅員遼闊，各地的年夜飯、打年糕、點燈籠、耍龍燈、舞獅子、跑旱船等民俗也不盡相同，但內涵卻大同小異，都是民俗文化的濃縮。



中華文化博大精深，留下了大量的習俗。“辭灶”就是過年從“小年開始”，甚至從“臘八”開始，還要大掃除，謂之“掃塵”。貼春聯、貼福，包餃子、炸年貨，或舉行儀式把逝去的先祖、親人請回家過年，實際上是對先祖、親人深深的緬懷和尊敬。而守歲、吃年夜飯、包餃子、給壓歲錢等，富含辛勤勞動後的愜意，對下一代的關愛，對辭舊迎新的喜悅心情。



民俗文化的表現形式眾多，表面上看仿佛是傳統回歸，而實質上卻是人們心中情感和觀念的展示。如今，經過精心設計的民俗文化活動擴大了春節的外延，使節日文化的內涵更豐富，讓越來越多的人體會到節日“喜慶”的同時，也越來越使優秀傳統文化入腦入心。春節期間熱鬧的傳統民俗活動，成了對民俗文化實實在在的傳承與發揚。



傳統節日傳承著一個民族的文化、人文、歷史、習俗等，其中文化習俗的負載可謂重頭戲。春節，既是一個標誌，也是一個引擎，有不可離棄的強大原生動力。那麼，在春節這個最重要的傳統節日期間，把節日文化精華充分展現，從習俗中汲取文化自信的力量，民族復興偉大夢想的腳步就將更加堅定。