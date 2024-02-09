網評：“反向春運”滿足更多元化精神訴求

中評社北京2月9日電／來源：東方網 作者：楊朝清

數據顯示，今年“反向春運”趨勢明顯，更多的老年人選擇前往子女的工作地團聚，他們的來源地主要集中在四川、河北、湖北、湖南等省份，而主要目的地則是北京、西安、天津、成都、廣州、上海、南京、深圳、長沙等一、二線中心城市。（2月7日 央視新聞）



“反向春運”並非新鮮話題，在若干年前就已經出現；只不過，伴隨著公眾觀念的重塑與更新，“反向春運”趨勢愈發明顯。老人們帶著老家的特產和親人的牽掛來到子女工作生活的城市過年，是時代變化之下的一種新氣象。



春運作為一段時間內大規模的人口遷徙，返鄉客流集中。但反而是通向大城市的交通，更加便捷，各類票價和更加實惠，讓“反向春運”的出行更加輕鬆。“反向春運”實際上也是一種“錯峰出行”，以空間來換時間，只要能夠一家人團聚在一起，何必在乎是鄉村裡的老家還是城市裡的新家。



春節作為傳統節日，承載著人們的情感與認同，既有“文化味”也有“人情味”。雖然老家的社交關係搬不過來，但通過“雲團年”“雲聚會”親人們也可以在雲端相聚；雖然大城市沒有老家特色的民俗活動，但也有所在城市的非遺傳承。更何況，大城市還有更多的博物館、美術館和文藝演出，可以滿足人們多元化、差異化的精神文化訴求。只要花心思，在大城市同樣可以過個“文化年”。即使和親戚們遠隔“千里之外”，在大城市也可以感受到親人們之間的關愛與溫暖。



以血緣、倫理匯聚而成的強大磁場構成的文化吸附力，讓中國人如此在乎團圓。與“回家過年”相比，“反向春運”讓老年人和子女、孫輩有更多相處的時間。“反向春運”猶如一面鏡子，提醒和啟發一些大城市要提供更加豐富、更加優質的公共服務，讓在大城市過年的人們同樣“年味十足”，讓大城市同樣可以成為受歡迎的過年目的地。



城市讓生活更美好。年輕人為了實現夢想來到城市打拼，有能力、有意願接父母到大城市過年，反映了一部分年輕人通過奮鬥和堅持改善、優化了生存生態，實現了城市融入和社會流動，不再為老年人來了“住哪兒”“怎麼安排”而發愁犯難。看見子女、孫輩在大城市過上了理想的生活，老人們的精神世界顯然是滿足的、高興的。能夠得到父母的肯定，能夠讓父母感受到多年奮鬥的成果，子女心中也是自豪的、充滿成就感的。更進一步說，“反向春運”有助於加深老人們對子女、孫輩生活狀況的瞭解，也有助於年輕人以更加豐富多彩的方式來傳遞和表達情感。何樂而不為？



有家的地方就是年，有家人的地方就有團圓。雖然團圓的打開方式變得多樣化，但講究“和”“合”的精神內核卻始終沒有改變，這也是中國家庭生生不息的凝聚力和向心力。