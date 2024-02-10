中國社科研究評價中心向期刊界致謝並賀新禧

中國社會科學研究評價中心2月8日在CSSCI（中文社會科學引文索引）公眾號發佈致謝名單，向《中國評論》等期刊致謝並恭賀2024新禧。 中評社北京2月10日電（記者 林艶）中國社會科學研究評價中心2月8日在CSSCI（中文社會科學引文索引）公眾號發佈致謝名單，向《中國評論》等期刊致謝並恭賀2024新禧。



中國社會科學研究評價中心表示，隨著2023年的篇章落下帷幕，回顧這一年的歷程，在各位期刊（集刊）界同仁一如既往的關注與支持下，我中心順利完成了既定的工作任務，萬餘册惠贈樣刊為《中文社會科學引文索（CSSCI）》建設提供了堅實的保障。值此春節來臨之際，衷心感謝每一位給予我們幫助與支持的老師。祝大家在新的一年工作順利，萬事如意！



CSSCI，全稱為“中文社會科學引文索引”（Chinese Social Sciences Citation Index），是由南京大學中國社會科學研究評價中心開發研製的數據庫，用來檢索中文社會科學領域的論文收錄和文獻被引用情況。CSSCI遵循文獻計量學規律，採取定量與定性評價相結合的方法從全國2700餘種中文人文社會科學學術性期刊中精選出學術性強、編輯規範的期刊作為來源期刊。CSSCI又稱南大核心、C刊。CSSCI來源期刊，在學術界被廣泛認同。從影響力來講，在國內同類劃分中它最具權威性，入選難度極高。



2023年6月，在中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引（CSSCI）將《中國評論》月刊收錄為來源期刊（2023-2024）。這是對《中國評論》學術價值的權威認定，認可《中國評論》是學術成果發表和展示的重要平台，也是學術傳播與交流的重要載體。



《中國評論》月刊是由原海協會會長汪道涵支持下於1998年1月創刊的，由中評智庫基金會主辦，中國評論文化有限公司出版發行，其宗旨是“溝通兩岸、融匯中華”，構建兩岸思想溝通的平台。《中國評論》月刊是迄今為止兩岸政府都特許公開銷售的智庫學術雜誌，也是台北“國家圖書館”館藏核心期刊、美國加州大學東亞圖書館館藏期刊。至2023年12月，《中國評論》月刊已累計出版312期，屬於連續出版期數最多的以台灣問題和兩岸關係關係研究為主的智庫學術雜誌。《中國評論》月刊文章於2005年6月上網傳播，並擁有《中國評論月刊網絡版》。與此同時，大量的月刊文章編輯成冊，通過中國評論學術出版社出版發行。《中國評論》月刊刊載的文章觀點為兩岸各類核心期刊廣泛引用。《中國評論》月刊刊號（ISSN，國際標準叢刊編號）：1608-9111。

