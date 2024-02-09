香港2023年出入境人次達2.12億

中評社香港2月9日電／據新華社報導，香港特區政府入境事務處8日表示，2023年香港出入境人次達2.12億，同比升39倍。統計顯示，2023年香港入境人次3400萬，其中內地訪客人次2676萬。2023年總出入境人次已恢復至2019年的70%。



為配合粵港澳大灣區建設藍圖及促進區內人流和物流暢通，特區政府正積極推進一系列提升口岸能力和通關便利化的措施，重建皇崗口岸為重點項目之一。重建後的口岸將研究實施“一地兩檢”，並採用“合作查驗，一次放行”的通關模式。



香港入境處2023年收到超過22萬宗各項人才入境計劃申請，有約13.5萬宗獲批，約有9萬名獲批簽證人士已經抵港。其中，優秀人才入境計劃申請達8萬宗，近1.3萬宗獲批；“高才通計劃”申請逾6.28萬宗，近5萬宗獲批。



香港入境處處長郭俊峰還介紹了其他工作，包括擴大“人才清單”、輸入短缺勞工、應對旅行證件服務需求等。



郭俊峰表示，回首2023年，入境處堅決擔起維護國家安全的責任，提升效率促進互聯互通，廣納人才增強發展動能，以民為本排解民生憂難，嚴正執法維護社會穩定，培育青年強化愛國團隊等。未來，入境處會繼續致力於不同工作範疇，善用創新科技，推動特區政府服務數碼化，為市民提供更專業和優質的服務。