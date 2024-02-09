給海外僑胞送上“年夜飯”

（來源：人民日報海外版） 中評社北京2月9日電／據人民日報報導，日本東京禦徒町，中餐館雅亭飯店的大堂近日迎來一批特殊的“客人”。來自日本多地的50餘名中餐館廚師、經營者、行業協會負責人圍著灶台，一邊觀看中餐大廚展示當地熱門中餐的烹飪方法，一邊交流各自中餐廳今年春節期間的“年夜飯”菜品。這次由揚州大學海外惠僑工程·中餐繁榮基地支持、在日中國廚師精英協會舉辦的“給海外僑胞送年夜飯”活動，是中國國務院僑務辦公室多年來在春節前後推出海外惠僑活動的一部分。今年，更加豐富的年夜飯還將借由更多形式送往全球多地。



“感受濃濃年味兒”



美國得克薩斯州休斯敦，揚州大學中餐繁榮基地美國推廣大使、Wongs King國際集團負責人王博最近一直忙著準備2月9日中國農曆除夕的年夜飯活動。當晚，他的中餐館將營業到凌晨2點，預計接待近2000名食客。



“今年的大年三十，正好是周五，對美國當地顧客來說也是休閑的好時間。我們買了中國傳統大鑼，打算在零點敲鑼慶祝，讓前來用餐的顧客感受到濃濃年味兒。”王博說，近期，他和中餐館團隊一直在根據揚州大學提供的年夜飯菜譜，改良創新今年的年夜飯菜式。



四喜丸子、黃河鯉魚、幹燒蝦仁、醋溜魚塊……中餐的傳統味道在全球多地演化出不同風味。一桌熱熱鬧鬧的年夜飯，融合了海外華僑華人與當地民眾的口味偏好，也連接起中外餐飲文化交流的橋梁。



在日中國廚師精英協會副會長馬雲志接受記者採訪時介紹，這次“給海外僑胞送年夜飯”活動經過2個多月籌備，召集日本多地40餘家中餐館、中餐行業協會和日本當地餐館的50餘名負責人和廚師共同參與。“日本中餐館的從業人員都很忙，能把大家召集在一起很不容易，大家也非常珍惜這個相聚的機會，也進行很多年夜飯菜式的業務探討，既增進業務能力，又聯絡鄉誼鄉情。”馬雲志說。

