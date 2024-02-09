非遺花饃“蒸蒸”日上

1月30日，山東省青島市即墨區北安街道王宿莊村非遺工坊的藝人在製作花饃。（來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據人民日報報導，饃饃，就是饅頭。過年的時候，蒸上一籠好看又美味的花饃，是山東的傳統民俗，寓意新的一年蒸蒸日上，日子越過越好。春節臨近，我的花饃製作工坊也越來越忙碌，每天都有顧客前來訂購，我和同事們天不亮就開始趕制。一個個熱騰騰、胖乎乎的花饃在氤氳的蒸汽中出爐，我們的心裡也熱乎乎的，覺得日子有奔頭。



我打小就喜歡製作面食，一接觸到花饃，就被它精致的造型所吸引。這麼漂亮的花饃是怎麼做出來的？揉面、捏花、發酵、蒸制……花饃製作工序複雜，捏花過程格外講究。做好一件事，需要靜心鑽研、刻苦用功。為做好樣式豐富的花饃，我選用天然果蔬為花饃提煉上色顔料，把五顔六色的面團捏制成各種形狀；為給花饃增添細膩豐富的口感，我又鑽研老面發酵的傳統做法……一道道工序、一點點琢磨，雖然工序繁瑣，我卻樂在其中。漸漸地，我心中萌生了創業的想法。於我而言，花饃不僅僅是一種食品，更是一種獨具魅力的民間藝術。讓傳統民間藝術生生不息，需要有人去做、有人去傳。



傳統文化與時代特徵深度融合，才會活躍在生活中、日常裡。把花饃產業做得更大，需要契合消費者的審美與需求。我不斷揣摩花饃造型，適應市場需求，創新推出石榴、錦鯉、福袋等新品種。這些擁有美好寓意的造型，承載著人們對美好生活的憧憬與向往，吸引許多顧客前來購買。每逢春節，我們還會推出生肖花饃，把傳統年貨打造成創意年貨。龍年馬上就要來臨，我與同事們共同設計出幾款龍形花饃。姿態各異的龍在花饃上交錯縱橫、生意盎然，受到不少消費者喜愛。此外，我還從原料上進行創新，在和面時加入牛奶、椰汁等，滿足年輕消費群體對口感的要求。把匠心注入蓬鬆綿軟的花饃中，讓滋味留於更多人唇齒之間，才能使這一傳統美食久久飄香。



將傳統文化和現代審美融合，花饃這種非物質文化遺產就有了持久的生命力。作為非物質文化遺產傳承人，我有責任讓傳統花饃製作技藝得到更好傳承。比如，我來到淄博市博物館研學教室，在非遺小課堂上手把手教孩子們製作花饃。孩子們手拿擀面杖認真製作，表現出濃厚的興趣。又如，我們入駐電商平台，在鏡頭前手捧花饃，講述它的歷史淵源和文化意蘊，讓更多人瞭解花饃的特點，感受傳統文化的生命力和創造力。實踐越多，感觸越深。做花饃的意義不僅在於製作美食，更是情感的傳遞、技藝的傳承、文化的弘揚。



歲歲年年，花饃在蒸騰而上的水汽中描繪著齊魯大地的飲食文化，見證著越來越紅火的生活圖景。未來，我會繼續用雙手把幸福生活揉進一個個面團中，讓花饃“蒸”出致富路、好日子，將這份非遺文化傳承好、發展好。



（來源：人民日報）