23條立法可更好保障個人權利

維護國家安全是所有主權國家的固有權利,所有國家均視為頭等大事。(圖片來源:大公報) 中評社香港2月9日電/據大公報報導,政府現正展開基本法23條立法咨詢工作,政務司司長陳國基昨日接受電台訪問時指出,23條立法除了是憲制責任,亦是保護香港的良藥。律政司司長林定國昨日在社交平台強調,完成基本法第23條立法可以更好地保障個人基本權利和自由,確保我們的財產和投資受到法律保障。



陳國基表示,2019年香港未有國安法時亂象叢生,西方勢力一直破壞香港安寧,香港無人權自由可言;到國安法立法後,國家安全得到保障,香港社會回復正常,市民繼續享受自由。他認為,23條立法除了是憲制責任,亦是保護香港的良藥。“可以理解成香港病了,外部勢力進來令香港變得很混亂,靠國安法和23條將香港醫好,一定要靠這些良方妙藥,才能確保香港健康發展。”



叛國罪不會與普通市民有關



陳國基反擊有西方勢力批評23條立法。他說:“美西方勢力一直批評23條破壞香港自由人權,是因為它們不想香港有保護傘,有有效的藥保護香港健康,最想香港亂。它以人權、法治作為幌子,實際上是想破壞香港的人權和法治。”



他強調,23條立法建議下的罪行,例如叛國罪、間諜罪等,與普通市民無可能扯上關係,只針對想破壞香港安全的一小撮人,市民無需擔心,23條立法對絕大部分港人來說是一種保護。至於咨詢展開以來,不少界別提出對立法細節的討論,例如是否可以在竊取國家秘密罪上,加入“公眾利益”作為辯解,陳國基指,政府非常歡迎建設性意見,並會作出研究,強調這是今次咨詢的目的之一。



律政司司長林定國昨日在社交平台說,維護國家安全是所有主權國家的固有權利,所有國家均視為頭等大事。事實上,每個國家都必然會制訂維護國家安全的法律,以保障自身利益,而且往往不只是一部。正如英文諺語所說:What's good for the goose is good for the gander;本來你覺得好的、對的事,偏偏到我們採用時才遭受批評,那是實實在在的雙重標準。



“發展和安全猶如車之兩輪、鳥之兩翼。”林定國指出,完成基本法第23條立法不但是香港的憲制責任,更可以有效防範、制止和懲治各類危害國家安全的違法行為,更好地保障個人基本權利和自由,確保我們的財產和投資受到法律保障,社會可以聚焦發展。