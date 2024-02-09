23條立法可更好保障個人權利

維護國家安全是所有主權國家的固有權利，所有國家均視為頭等大事。（圖片來源：大公報） 中評社香港2月9日電／據大公報報導，政府現正展開基本法23條立法咨詢工作，政務司司長陳國基昨日接受電台訪問時指出，23條立法除了是憲制責任，亦是保護香港的良藥。律政司司長林定國昨日在社交平台強調，完成基本法第23條立法可以更好地保障個人基本權利和自由，確保我們的財產和投資受到法律保障。



陳國基表示，2019年香港未有國安法時亂象叢生，西方勢力一直破壞香港安寧，香港無人權自由可言；到國安法立法後，國家安全得到保障，香港社會回復正常，市民繼續享受自由。他認為，23條立法除了是憲制責任，亦是保護香港的良藥。“可以理解成香港病了，外部勢力進來令香港變得很混亂，靠國安法和23條將香港醫好，一定要靠這些良方妙藥，才能確保香港健康發展。”



叛國罪不會與普通市民有關



陳國基反擊有西方勢力批評23條立法。他說：“美西方勢力一直批評23條破壞香港自由人權，是因為它們不想香港有保護傘，有有效的藥保護香港健康，最想香港亂。它以人權、法治作為幌子，實際上是想破壞香港的人權和法治。”



他強調，23條立法建議下的罪行，例如叛國罪、間諜罪等，與普通市民無可能扯上關係，只針對想破壞香港安全的一小撮人，市民無需擔心，23條立法對絕大部分港人來說是一種保護。至於咨詢展開以來，不少界別提出對立法細節的討論，例如是否可以在竊取國家秘密罪上，加入“公眾利益”作為辯解，陳國基指，政府非常歡迎建設性意見，並會作出研究，強調這是今次咨詢的目的之一。



律政司司長林定國昨日在社交平台說，維護國家安全是所有主權國家的固有權利，所有國家均視為頭等大事。事實上，每個國家都必然會制訂維護國家安全的法律，以保障自身利益，而且往往不只是一部。正如英文諺語所說：What＇s good for the goose is good for the gander；本來你覺得好的、對的事，偏偏到我們採用時才遭受批評，那是實實在在的雙重標準。



“發展和安全猶如車之兩輪、鳥之兩翼。”林定國指出，完成基本法第23條立法不但是香港的憲制責任，更可以有效防範、制止和懲治各類危害國家安全的違法行為，更好地保障個人基本權利和自由，確保我們的財產和投資受到法律保障，社會可以聚焦發展。