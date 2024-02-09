司局長歲晚訪基層　送福袋慶新春

中評社香港2月9日電／據大公報報導，由民政事務總署統籌的18區歲晚關愛家訪活動連日在全港各區進行。特區政府主要官員分別走訪多區，包括油尖旺區、灣仔區、南區、中西區、葵青區、西貢區、沙田區和大埔區，探訪基層家庭，為他們送上賀年福袋，共慶新春。



陳國基探望少數族裔



政務司司長陳國基和民青局常任秘書長林雪麗在油尖旺民政事務專員餘健強陪同下，聯同油尖旺區議員及關愛隊代表探訪居於尖沙咀的印度裔家庭和孟加拉裔家庭，瞭解他們在香港的生活情況和需要，並送贈賀年水果，表達特區政府的心意，與市民共享節日歡欣。陳國基表示，香港是亞洲國際都會，少數族裔當然是重要一分子。很開心見到這兩戶家庭都積極融入香港生活，他鼓勵他們多與區議員和關愛隊聯繫，反映日常生活的需要，政府一定會盡力協助。政務司副司長卓永興在灣仔民政事務專員張雁伶陪同下，聯同灣仔區區議員和灣仔區關愛隊代表探訪居於大坑勵德邨的長者和基層家庭；財政司副司長黃偉綸探訪了居於南區石排灣邨的獨居長者和雙老家庭。同日，保安局局長鄧炳強探訪了居於中西區的長者戶，商經局局長丘應樺則探訪了居於葵湧的獨居長者和基層家庭；發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東、勞工及福利局局長孫玉菡等分別探訪將軍澳、大圍和大埔墟的長者和基層家庭，為他們送上節日祝福。