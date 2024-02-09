“饅頭成致富大產業”帶來的啟示

中評社北京2月9日電／進入臘月門，家家戶戶開始忙著置辦年貨，在山東青島，年貨清單裡必不可少的一項便是王哥莊大饅頭。花樣繁多、色彩斑斕的大饅頭不僅深受本地人喜歡，還漂洋過海、遠銷海內外。2023年，青島嶗山區王哥莊街道共生產大饅頭約1.4萬噸，產值1.2億元，完成了從餐桌面食到特色經濟“領頭羊”的華麗轉變，成為鄉村振興、增收致富的“金餑餑”。



一個看似普普通通的大饅頭，到底是如何“蒸”服世界的呢？將傳統文化與特色產業融合發展，是近年來實現鄉村振興的新途徑、新動能。嶗山區王哥莊聚焦自身發展優勢，持續發力發展鄉村特色產業，在此過程中深入挖掘當地優秀農業文化遺產並進行創新傳承，打造特色品牌，提升核心競爭力，探索出了一條農文旅融合發展的有效路徑。王哥莊大饅頭的發展之路，為廣大鄉村發展特色產業提供了可以借鑒的經驗。



非遺文化作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，承載了中華民族的文化基因，是實現鄉村振興的重要資源。王哥莊大饅頭作為青島市非物質文化遺產，已有500餘年歷史，至今還保留著手工揉、鐵鍋蒸、木柴燒的傳統工藝。作為一種文化媒介，大饅頭承載了淳朴深厚的文化記憶，塑造了代代相傳的獨特民俗。他鄉游子，在一口口韌勁十足、麥香四溢的饅頭裡，被喚醒的是一份關於成長和故鄉的美好記憶。步入新時代，王哥莊大饅頭又創新開發出諸多符合時代特色的新產品，推動非遺與鄉村振興彼此賦能、相得益彰。



目前，文旅產業已經成為傳播展示優秀地域特色文化的重要途徑之一。無論是“淄博燒烤”還是“哈爾濱冰雪”，都是將城市文化符號化、具象化，通過打造“能為自己代言”的城市IP，提升城市知名度和美譽度。為推動文旅產業融合發展，王哥莊大饅頭也創辦了自己的專屬節慶——王哥莊大饅頭文化節，推出原創主題曲和系列文創產品，開發大饅頭製作研學體驗項目，並邀請網紅達人成為“好品推薦官”，以吸引學生群體和年輕消費群體為主要目標，讓大流量帶動文旅大銷量。在厚植本土特色文化的基礎上，不斷豐富場景層次、拓展綜合功能、優化遊客體驗，形成文化旅遊和鄉村產業的高度黏合。實踐證明，這條路是走得通的。

